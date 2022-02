Juan José Campanella hace historia en la televisión

Fue en el año 2000 cuando Juan José Campanella dirigió por primera vez un episodio de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales. El capítulo se tituló Baby killer, y trataba sobre un niño de siete años que mata a una compañera de clase, revelando así información sobre otro asesinato no resuelto.

Ese fue el inicio de un camino de 22 años al lado de esta serie, que con 23 años al aire y múltiples premios (incluyendo Emmys y Globos de Oro), se coloca como la más longeva de la televisión, y celebra la emisión de su capítulo 500 en México, dirigido por el propio Campanella.

Gossip Tras 10 años Christopher Meloni regresa al universo de La ley y el orden

El realizador señaló que este show tiene un gran lugar en su carrera, pues fue la primera vez que experimentó con el género policiaco, y lo llevó a ganar más seguridad al estar detrás de las cámaras. En su opinión, su éxito se debe a que los guiones han evolucionado junto con la sociedad y la agenda de género, pero siempre abordando los casos con respeto.

"Generalmente cuando encuentras un hecho de violencia, ya pasó. No es una serie donde hayan muchos momentos violentos, si no me equivoco a mí no me tocó ninguno donde se mate a alguien. Encontrar cadáveres, un montón, pero escenas agresivas son realmente pocas", expresó a El Sol de México.

"En la Unidad de Víctimas Especiales el énfasis de lo relacionado con la violencia y el crimen no está puesto en el género, ni en tratar de lograr una buena escena de acción. Siempre tiene un contenido emocional y dramático", agregó.

La serie sigue los pasos de la teniente Olivia Benson (Mariska Hargitay) y su equipo de la Unidad de Víctimas Especiales de la Policía de Nueva York, quienes resuelven casos de violencia sexual.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por sus filas han desfilado grandes estrellas de la televisión y el teatro como Christopher Meloni (quien dio vida a Elliot Stabler durante 12 temporadas, y hoy encabeza su propio spin-off, La ley y el orden: Crimen organizado), Ice-T, Richard Belzer, Dann Florek, Kelli Giddish, Danny Pino, Peter Scanavino y Raúl Esparza.

Juan José recordó que llegó a esta producción gracias a una asistente de dirección, que había trabajado con él previamente y se integró al crew de La ley y el orden, ella fue quien lo recomendó con el entonces jefe de directores, Ted Kotcheff. La ley y el orden: UVE se transmite los martes a las 21:00 por Universal Channel.