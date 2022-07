Kalimba está en la mejor etapa de su vida y así lo proyecta

Kalimba está por cumplir 40 años y no hay más que agradecimiento a la vida, a su familia, a las decisiones que ha tomado y, por supuesto, a los errores que ha cometido, ya que gracias a estos puede proyectarse como un hombre responsable de cada acción.

Convencido de que se encuentra en la mejor etapa de su vida, el cantante abraza su edad, incluso la presume y ya tiene planes de celebrar a lo grande su cumpleaños el próximo 26 de julio.

Lee también: Kalimba, el relevo de Carlos Rivera en José, el Soñador

“Hubo un tiempo, en mis veintes, cuando mi mente no tenía mucho orden ni tranquilidad y me hacía llegando a los 40, como llegan muchas personas, que voltean al pasado y se cuestionan sobre lo que han hecho o piensan que no están donde quisieran estar.

Si hubiera dado vuelta al lado contrario de donde fui, tal vez estaría en un lugar mucho mejor, o estaría cumpliendo sueños que me hacen falta por cumplir, sí, sí lo creo. Menos tropezones, también lo creo, pero estoy muy agradecido con el hecho de poder estar aquí, bien, sano", asegura el artista que postergó la realización de esta gira debido a la pandemia y ahora está empezando a retomarla.

El también participante de programas de reality show, agregó: "Cada vez estoy mejor, cuidando mi mente, mis emociones, mi equilibrio, mi cuerpo; mis nuevos vicios son dormir, comer bien, hacer ejercicio, ver a mis hijos, reír con mis amigos, eso está padrísimo, los vicios anteriores eran desvelarme, tener malos pensamientos, sentirme mal por lo que no estaba haciendo, por mis errores”.

Kalimba divide su tiempo entre su faceta artística y empresarial / Cortesía | Kalimba

Este 2022 es uno de sus mejores años, dijo, ya que ha cumplido sueños como el haber sido el protagonista de la obra teatral José el soñador, formar parte de Los 2000 Pop Tour, concretar fechas con OV7, y la gira Cumbia Machine Tour , junto a otros artistas como Erik Rubín, Ruén Albarrán, Raymix, la Sonora Dinamita y la Sonora Santanera, además de comenzar con su gira 6PM, que presentará este jueves 14 de julio en el Teatro Metropólitan.

“¿Dónde estoy ahorita? Estoy en un lugar donde ya no siento nervio, siento ansiedad de la buena, ya no me preocupa cómo va a salir el tour porque confío en que saldrá bien, ya sé cómo hacerme de un equipo que se encarga de que todo salga impecable.

“Por encima de cualquier error que pudiera pasar, me interesa que el público salga diciendo: ‘¡qué gran concierto vi!’”, expresó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Su primogénita Aitana cumplirá 14 años el 23 de julio; el intérprete de Tocando fondo comentó ya estar listo para los XV años de su pequeña. “Tengo un ejemplo de una mujer en mi hija y estoy muy agradecido con Dios, muchísimo. De las cosas más fuertes que viví fue ser papá separado, haber sido papá que no estaba con la pareja; siempre me imaginé como papá y esposo automáticamente, incluso esposo-papá, jamás pensé que iba a tener la hija que tengo.

“Apenas platicamos sobre cómo quería celebrar su cumpleaños y me dijo: ‘quiero que vengan mis amigos, que no vengan tantos, tengo unos amigos, pero si vienen van a invitar a otros que son mucho más grandes que nosotros, que les gusta el alcohol y cosas que a mí no me gustan’. De verdad espero que eso se mantenga, pero me da mucha paz ver una hija tan sabia, sólida, amorosa e inteligente”, aseguró.