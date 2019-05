Con más de 40 años de carrera, Kiss se jubila

Este viernes y sábado se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la primera edición del festival Domination, el cual parece que ha venido a ocupar el lugar del extinto Hell and Haven Fest, donde miles de personas amantes del metal se darán cita para presenciar el surgimiento de este nuevo festival.

Desde hace décadas, la Ciudad de México se ha convertido en sede de varios festivales de música, Vive Latino, Coca Cola Flow Fest, Corona Capital y ahora Domination, el cual estará dedicado al género de metal y subgéneros de este; contrario a lo que se podría pensar, el metal ha ido ganando nuevos seguidores con el paso de los años, razón por la cual se le están abriendo espacios como es el caso de este evento.

A principio de año los fans del metal ya esperaban con ansias el anuncio de la nueva edición del Hell and Haven, festival que le abrió las puertas al metal y le dio su propio espacio dentro de una industria que solamente presentaba, rock, pop y reguetón, si bien es verdad que dentro del vive latino se le daba un lugar a las bandas de metal, este era mínimo, cosa que este festival cambiaría, pero la edición del 2019 quedó cancelada, antes esta noticia los fans de este género pensaron que otra vez se quedarían sin un espectáculo que los representara, pero estaban muy equivocados ya que se revelaría el nacimiento de un nuevo encuentro.

Con el slogan “El rock no se crea ni se destruye, sólo se transforma” Domination, llega de la mano de Ocesa, quien organizó este festival sin ayuda de terceros, cabe señalar que en años anteriores estuvo trabajando conjuntamente con Live Talent en la planeación del Hell and Haven.

Después de varios días de especulación, en los cuales los seguidores del metal se preguntaban si este nuevo festín estaría a la altura o si el cartel valdría la pena, finalmente quedó revelado el cartel, el cual no decepcionó al presentar a poderosos headliners como Alice Cooper, Limp Bizkit, Dream Theater, Apocaliptica, Slash y por supuesto Kiss.

Dentro de los puntos fuertes del festival, encontramos que no sólo se les dará proyección a bandas internacionales, sino que también se le dará espacio al talento nacional, es por ello que en sus escenarios se presentarán grupos como como: Black Overdrive, Koltdown, Nuclear Chaos, Glass Mind y los ya conocidos Here comes the kraken, que llegarán a los distintos escenarios del festival para llenarlos de potentes riffs, y demostrar que en México también se hace metal de alta calidad.

Uno de los principales actos del festival es el que ofrecerá la banda de metal Kiss, quienes darán su último show en la Ciudad de México como parte de su gira de despedida, “Todo lo que hemos construido y lo que hemos conquistado por las últimas cuatro décadas, no hubiera sido posible sin los millones de personas en todo el mundo quienes llenaron los clubes, arenas y estadios en los que tocamos todos estos años. Esta será la máxima celebración para todos aquellos que nos han visto y una última oportunidad para quienes no lo han hecho. Kiss Army, estamos diciendo adiós en nuestro último tour, con nuestro show más grande” expresaron mediante un comunicado.

Kiss es una banda que ha marcado a varias generaciones, por lo que se espera un gran aforo en el escenario principal, cuando esta banda salga en punto de las 10:20 hrs. para cerrar el primer día de actividades de Domination y es que nadie se quiere perder la última oportunidad de escuchar a esta emblemática banda tocar en vivo.