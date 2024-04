La banda Baglietto Vitali fusiona el tango con el rock

El grupo Baglietto Vitale lleva poco más de tres décadas ofreciendo una particular propuesta musical que fusiona el folklor rioplatense del tango con la modernidad del rock. Pero su persistencia no ha sido sencilla, pues sus integrantes — Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale— han recibido toda clase de críticas, desde las más elogiosas, que destacan su frescura, hasta las más ofensivas y amenazantes, por la transgresión que ejecutan de ambos géneros. Opiniones que al parecer han comenzado a cambiar en los últimos años

“En la música no hay grietas, tal vez hay diferencias de estilos, pero no hay grietas. Y creo que, durante los años, los artistas en general, han planteado un crecimiento y apertura de mente que el mismo público ha adoptado también. Hoy ya no se piensa que el roquero y el que hace tango tienen que estar por un lado y por el otro. La música es una sola, pero sí, creo que se ha ganado mucho en respeto, sobre todo, más allá de las diferencias”, comenta Juan Carlos Baglietto, en entrevista con El Sol de México.

MUCHAS SIMILITUDES

Convencido de que la misión de los músicos e intérpretes en cada canción es “entender profundamente qué es lo que se está diciendo”, Baglietto, explica que la propuesta que han desarrollado por tanto tiempo ha consistido, sobre todo, en no hacer demasiado hincapié en una rítmica tan marcada, sino, más bien en ir “surfeando en función de lo que se está diciendo”. Logrando, así, tomar las cualidades de ambas expresiones musicales, las cuales, considera, comparten muchas características en común.

“Ambos tienen muchas similitudes. Por ejemplo, en el rock argentino ha habido grandes compositores, como Espinetta o Charly García, que musicalizan poemas. Eso es algo que también lo tiene el tango, con compositores, como Homero Manzi y otros, que eran tipos que tenían una pluma muy virtuosa. Otra coincidencia, es el espíritu popular que comparten ambos géneros y que dejan un sabor agridulce en general.

"Y, por otro lado, creo que el rock y el tango son actitudes más que ritmos. Hay músicos de folklor con un espíritu mucho más roquero que artistas melódicos que hacen rock. Esto, como decía, porque es una actitud que tiene que ver con no mantenerse sumiso ante las formas estéticas ni lo que se dice. Se trata de planear una propuesta personal y muchas veces transgresora", afirma el músico, quien reconoce que esas diferencias y actitudes también pueden estar presentes en artistas de nuevos géneros, aunque él no comparta el gusto por ellos.

LINDA NOCHE

El año pasado, Baglietto Vitale, lanzó su más reciente EP, con el que continúan su propia tradición tanguera y roquera, con versiones nuevas de tangos como “Sur”, “Cuartito azul”, “Malena” o “Cafetín de Buenos Aires”. Pero también ponen en primer plano el rock argentino con canciones como “Viernes. 3 A.M.” y la canción de Fito Páez “Sobre la cuerda floja”.

Este disco y el repertorio que han desarrollado ambos músicos, tanto de manera conjunta como individual, lo interpretarán en dos presentaciones en México. La primera tendrá lugar el martes 7 de mayo, en Sala Forum Puebla, en el estado de Puebla; mientras que la segunda el miércoles 8 de mayo en Central Granada, en la Ciudad de México.

“Será una linda noche, con un repertorio muy variado. Se van a encontrar con un grupo que suena a grupo, no un tímido pianista con un cantante, que tiene cosas muy potentes y otras pequeñas, pero muy sentidas, será una noche de muchos contrastes”, afirma el músico, que espera que con estas presentaciones la relación entre México y el grupo sea más profunda y constante.