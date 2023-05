Casa de los Famosos: cuál es el premio por el que compiten artistas e influencers

Con difusión en TV abierta en horarios acotados, así como de forma ininterrumpida a través de la plataforma ViX Premium, La Casa de los Famosos México se llevará a cabo durante 10 semanas. Los concursantes serán observados por La Jefa a través de 60 cámaras las 24 horas del día.

La conductora será Galilea Montijo, quien hace 20 años fue la ganadora de Big Brother. En conferencia, expresó que ya no volvería a participar como competidora, porque “ante las cámaras sí te sale el verdadero yo, y ya mi paciencia es otra”.

Te podría interesar: Sin despedirse, Anette Cuburu se va de Venga la Alegría; ¿quién llega en su lugar?

Hasta ahora se han revelado cinco participantes, el último de ellos anunciado este miércoles durante la conferencia: Poncho de Nigris, recién salido de MasterChef Celebrity 2023 de TV Azteca. Los otros inquilinos confirmados son Paul Stanley, Raquel Bigorra, Emilio Osorio y Wendy Guevara.

En este nuevo reality show, al estilo Big Brother, los 14 actores, conductores e influencers competirán por un premio de cuatro millones de pesos.

“Fui elegido seis meses atrás. Acepté porque vengo a ganar y sé que va a ser mi último reality. En esta nueva experiencia, no me quedaré callado de nada, mis padres ya son adultos mayores y sé que no se sentirán ofendidos por lo que haga o deje de hacer.

Gossip Chiquis Rivera se casará por segunda ocasión, ¿quién es su prometido?

“En este tiempo encerrado me tocarán el corazón mis cuatro hijos y mi esposa Marcela, somos inseparables, por ellos podré estar en suma tristeza”, reconoció De Nigris, vía zoom desde la habitación de hotel donde ya están reclutados a los 14 participantes previo a arribar a La Casa de los Famosos México.

De Nigris aseguró que es “un viejo lobo de mar” de este formato televisivo, pues ya ha participado en cuatro realities. “Vengo a ganar, a divertirme a darle en la torre a los que sean muebles, a los que no aporten nada a la convivencia. Yo soy líder y probablemente choque con otros líderes, pero voy a cuidar mis expresiones con la generación de cristal, porque todo les incomoda. Aunque si me quieren cancelar, ni modo, yo voy a ser como soy, real, si se molestan, que se molesten”.

Los otros inquilinos confirmados son Paul Stanley, Raquel Bigorra, Emilio Osorio y Wendy Guevara. | Foto: Romina Solís / El Sol de México

Rosa María Noguerón, productora general de TelevisaUnivision explicó que los concursantes “fueron seleccionados por su trayectoria, personalidad, carisma y sobre todo porque son atractivos para el público”. Detalló que la violencia está prohibida dentro del show.

Cecilia Galliano y Mauricio Garza serán los conductores de la transmisión 24/7 por la plataforma ViX Premium, en la que se verán a los 14 participantes sin censura, “diciendo lo que tengan que decir y hablando lo que tengan que hablar”, manifestó la conductora.

“Van a ver de todo, aquí no va a haber censura, ni nada. Nosotros estamos listos para transmitir todo lo que irá pasando en la casa”, agregó Galliano.

Odalys Ramírez y Diego de Érice, serán los anfitriones en el Canal 5 y el tiktoker Pablo Chagra, se encargará de las redes sociales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sobre la expectativa de audiencia, Rosa María Noguerón confió en que desde su estreno, este domingo 4 de junio a las 20:30 horas por Las Estrellas, “esperamos contar con que el público nos sintonice, no sólo estarán viviendo 14 concursantes 24/7, sino que hay muchas tuercas que se van ir moviendo dentro de la producción para generar contenido, las redes sociales juegan un papel importante. Es un reality con toques diferentes a lo antes transmitido por TelevisaUnivision”, finalizó.