Polémico mural contra Sergio Mayer provoca demanda en La Casa de los Famosos

Luego de que el pasado jueves durante la emisión de La Casa de los Famosos se mostrara un mural de Jorge Loza, mejor conocido como “Albacete” y Sergio Mayer, la esposa de Sergio Mayer, Issabela Camil anunció que iba a proceder legalmente contra la producción.

Mientras los conductores hablaban sobre lo que había pasado ese día una imagen llamó la atención de la audiencia y es que se trata de un mural donde se ve al Albacete como si fuera San Jorge y a Sergio Mayer como si fuera el dragón el villano.

Un mural de mal gusto

“¿Qué le pidieron votar por Sergio? ¿Quién pidió eso? El mural de tan mal gusto que yo estoy viendo con mis abogados ese tema, como vi con mis abogados lo de Sofía y tuvimos éxito.”

“Yo por aquí atacó lo que me corresponde para mantener la justicia presente en ese programa y en mi vida y con mi familia y la imagen de Sergio”.





Después invitó a los seguidores de Mayer a votar para que no salga.

“Ahora vamos a votar por el Tata, lo podemos salvar. Esto puede suceder con cada uno de sus votos. Estamos juntos en este team”.

“Y bueno, les dejo un beso, mi cariño,que tengan un lindo día”, dijo al final de su mensaje.

El mural tan polémico se trata de un montaje basado en una pintura de Jacobo de la Vorágine llamada San Jorge y el dragón y hace alusión a la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, la imagen causó disgusto, por lo que algunos internautas señalaron que la producción. estaba dando preferencia al Albacete y que fue de “muy mal gusto” por parte de la producción.





Otra persona que denunció conductas extrañas fue Sofía Rivera. La exparticipante aseguró que hay fraude a favor de Sergio Mayer y que se hace con base en bots que votan para que no salga.

“Me parece muy injusto pensar y pensar que nada más es porque Sergio es un gran estratega, que todo está funcionando aquí fuera tenemos información que hay adentro no se sabe y la realidad es que Sergio es tramposo, Sergio es fraudulento”.

“Estamos viendo ya que están compitiendo contra granjas y granjas de bots contratados, llevas una navaja a la guerra y son cosas que aquí ya nos estamos enterando, ya se han expuesto”.

Luego habló sobre que el propio tema no considera que Wendy pueda ganar por ser trans.

“Entonces yo no creo sinceramente ni que el team infierno sea muy fuerte, la fuerte es Wendy, que no se confundan, y si sergio y poncho ahorita se le están volteando y están diciendo que una trans no puede ganar y está tratando de envenenar al público en su contra.”