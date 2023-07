Vecinos se quejan del ruido de los fanáticos de La Casa de los Famosos: "se salió de control"

No todo es risas en La Casa de los Famosos, al menos para los que no viven ahí. Y es que los vecinos se están quejando por el caos que ha generado el reality show.

Música en la madrugada y gritos de los fanáticos son algunas de las quejas más sonadas entre las personas que viven en los alrededores.

En redes sociales se pueden ver algunas quejas de los vecinos. El usuario @miguelrugama subió en su cuenta de Tik Tok algunos testimonios de locatarios y personas que ya no soportan la situación.

La Casa de los Famosos se encuentra en la carretera México-Huixquilucan en San Bartolomé, Coatepec, Estado de México, y aunque es una zona industrial, el ruido llega hasta los hogares de los vecinos.





“Desde que empezó, la casa de los famosos ha estado de la chin***. Todos pueden venir a gritar todo lo que quieran en el día”.

“De hecho, yo les he dicho a los policías que hagan todo lo que quieran en el día, pero a las 3, 4 de la mañana no se puede”.

“La producción no pone orden en la casa de los famosos porque interactúan. Si gritan acá abajo, contestan allá arriba. Y ya valió madre. O sea, hemos vivido con la casa de los famosos dos temporadas, pero era de Estados Unidos. Con esta se salió de control”, dijo enfurecido uno de los vecinos entrevistados.





#TeamInfierno #lcdlfmx #LCDLF #TeamCielo ♬ sonido original - miguelrugama @miguelrugama Los vecinos de #LaCasaDeLosFamososMexico ya no aguantan los gritos de apoyo de la gente en la madrugada. #LaCasaDeLosFamosos





Un locatario entrevistado también dio su punto de vista sobre el ruido.

““Imaginate, a las dos de la mañana. Gritan, está cabr**, ¿no?”

Y luego le pregunta el entrevistador: “¿No ha habido un momento donde le diga a la gente, oye ya, párale tantito a tres”.

“Ah sí, eso sí, sí, sí, les dicen sí, pero pues no, no, no hacen caso”, recalca el hombre.

La Casa de los Famosos es el fenómeno televisivo del momento. La producción de Televisa, y transmitido en la plataforma de Vix, es visto en todo el país principalmente por el elenco que lo conforma, desde Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Mariana ‘Barby’ Juárez, Emilio Osorio y Wendy Guevara, esta última una mujer trans que se ha ganado los corazones de todos por estar ser más cercana al público.

El programa se transmite las 24 horas pero puede verse los resúmenes diarios de lunes a viernes, desde las 10:00 horas, en el Canal 5. Las nominaciones son todos los miércoles a las 22:00 horas y son transmitidos en Canal 5 y Vix. Mientras que las Galas de expulsión son los domingos a partir de las 20:00 horas transmitidas en los canales mencionados arriba.