Eliminado de la casa de los famosos México, domingo 9, quinta gala de eliminación

La competencia cada vez se pone más tensa y las estrategias son mucho más agresivas, esta ocasión los nominados fueron Paul, Sergio y Emilio. El público decidió que Paul Stanley no cumple para seguir en la casa.

Sergio es el primero que volvió a la casa con la misma seguridad que cuando llegó a la sala, confía plenamente en que el público lo salvará las veces que sea necesario. Emilio y Paul salieron a jardín donde está la “puerta de la gran decisión”

Después de una racha de mujeres eliminadas en cabezada por, Marie Claire Harp seguida por Sofía Rivera Torres, Ferka Quiroz y Raquel Bigorra, finalmente Paul Stanley fue el primer hombre y el quinto famoso en abandonar la casa.

Minutos antes de entrar a la sala de eliminación, Emilio, Sergio y Paul se despidieron de sus compañeros, a lo que Sergio dijo con mucha seguridad “Te veo luego”.

Una vez dentro, los tres no pudieron ocultar sus nervios, aunque Paul fue el que se mantuvo más tranquilo, cuando Galilea le preguntó que quien quería que abandonara la casa, respondió que Sergio, porque no le gusta su estilo de juego, en el pique, Sergio respondió que Paul debería de salir para que no esté sufriendo.

Llegó el turno de opinar de Emilio, quien saludó a Galilea con un cumplido, pero Galilea no respondió, se produjo un breve silencio incómodo, pero Emilio cambió de tema y fue directo a decir que no consideraba a nadie como un rival débil, aunque él esperaba que Paul saliera de la casa, solo porque no pertenece al team infierno.

El público es quien decide en esta competencia, eligen a los más carismáticos o quien les mueva las emociones, en este caso, después del cierre con más de 15 millones de votos, el resultado fue el que ya conocemos.

Una vez fuera de la casa, después de 36 días dentro de la casa, Paul Stanley agració que no votaran por el "Salgo de aquí tronadisimo, muy vulnerable".

"Me lleve muy bien con todos, hice grandes amigos, estoy con un nudo en la gargnta, voy a extrañar a los de la casa, yo creo que un ratito"

“Hay veces en que es mejor confiar en las personas y no meterse en un nido donde no vale la pena estar. Los traicioneros están ahí y es Sergio y es Poncho.

“Yo traicionero nunca fui, siempre jugué leal a mis convicciones y se los dejo de tarea a la gente”, comentó el también actor.

Con información de Froylan Escobar Lara