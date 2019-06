La guerra zombie regresa en la quinta temporada de Fear the walking dead

Si es que existe alguna similitud entre Morgan Jones y su intérprete Lennie James, es que en medio de las situaciones críticas de la vida real para James, o ficticia para Jones, ambos tienen una fe en la humanidad que los impulsa a seguir.

Tras nueve años de ser parte de la serie The walking dead, Lennie James continúa como protagonista y líder en la quinta temporada de Fear the walking dead.

“Le dimos un verdadero giro en esta quinta temporada, creo que estamos intentando explorar el curso más allá de ser sobrevivientes, los personajes van a abrir sus alas e impactarán en el mundo intentando hacer algo positivo” expresa James en entrevista desde Inglaterra para El Sol de México. La historia del apocalipsis zombie sigue causando nervios y terror pero ahora en con una especie de esperanza en medio de un presente desolador, los personajes “toman el riesgo del futuro en este mundo y están tratando de decidir en qué tipo de mundo quieren vivir, están intentando reconstruir algo muy parecido a la civilización”, comenta James.

Después de tantos años de trabajar con el mismo personaje, James asegura haber aprendido muchas cosas de Morgan.

“Desearía poder conocerlo, hay muchas preguntas que le haría, lo que más admiro de él son sus creencias en otras personas y en el espíritu humano, en lo que somos capaces de lograr y en su determinación para luchar por esas creencias, eso es admirable. Morgan ha hecho de mí una mejor persona”, comenta el actor quien aunque asegura existen situaciones en las que sus personalidades son completamente distintas, “me identifico con él en el sentido de que yo creo que la gente puede ser muy inteligente y fuerte, que siempre hay algo increíble en el espíritu humano”.

Con esa misma línea, la serie retrata una serie de escenarios devastadores que, como toda ficción, tiene cierta similitud con un futuro incierto en el mundo real. Aunque James piensa que no estamos cerca de un contexto así, cree que es necesario empezar a tomar acciones ante cierto tipo de circunstancias urgentes. “Estamos acercándonos a un punto de no retorno en términos sobre lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, creo que no estamos escuchando lo que el mundo y la gente nos está diciendo sobre lo que le puede pasar al planeta y a nosotros, espero que podamos hacer algo ahora para retroceder”, asegura el actor.

Foto: Especial

En ese sentido, James está a favor de hacer todo lo que esté en sus manos a fin de que la serie transmita ese mensaje, “creo que la gente que ve el show ya está abierta a las lecciones que manda la serie y espero que lo haga más allá del entretenimiento, el punto es que las personas puedan hacer el cambio y si nosotros podemos incentivar qué mejor”.

Los personajes en esta nueva temporada se enfrentarán a una lucha individual por la que tendrán que atravesar para poder salir adelante, en el caso de Morgan “tendrá que enfrentar su más grande miedo en esta quinta temporada, se enfrentará a un dilema que lo sacudirá y lo asustará, será algo a lo que nunca antes se había enfrentado”, comenta Lennie.

La serie ha contado con algunos crossovers, como sucedió con la incorporación del mismo Morgan y en esta nueva temporada sucederá con Dwight, interpretado por Austin Amelio, sin embargo, a pesar de las peticiones de los fans, aún no existirá un reencuentro del personaje de James con su entrañable amigo Rick.

Respecto a ello, Lennie da una especie de esperanza para aquellos que lo esperan con ansias, “yo nunca pensé que terminaría en Austin grabando Fear the walking dead, tampoco en el crossover de los personajes, por eso aunque no sé cómo podría pasar, tampoco puedo decir que no es probable que suceda” finaliza.