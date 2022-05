La risa es mucho más de lo que te contaron: Alex Fernández traza la historia de la comedia en México

Analizar la comedia, desde todos sus ángulos, aportando datos históricos e incluyendo opiniones de los más grandes comediantes nacionales es lo que el nuevo programa de Star+ ofrece a su audiencia a partir de este miércoles.

Lo que no sabías del humor mexicano, conducido por el standupero Álex Fernández, inicia desde el concepto de la risa, pasa por los diferentes tipos de humor, los límites que éste tiene, su evolución , su relación con la política, las redes sociales y la visión de las nuevas generaciones hacia algunos chistes.

A lo largo de seis capítulos, el espectador no sólo se divertirá con algunas rutinas de comedia, sino también aprenderá un poco más sobre uno de los géneros más queridos por los mexicanos.

“La comedia es lo que tú quieras que sea, puede ser transgresora que impulse valores e ideologías que ahorita están tomando mucho ritmo como el feminismo o la representación de la comunidad LGBT+, o tiene la posibilidad de ser una herramienta para saber cómo somos los humanos o la guerra de sexos.

“La comedia ahí está, tú decides cuál es la que quieres y te gusta. Yo creo que no debe de haber sólo una variante porque eso implicaría que no habría libertad de hacer las demás, este programa abona a que veamos a la comedia como una unidad y no como algo fraccionado,”, afirmó Fernández en entrevista.

La serie documental es producida por National Geographic Original Productions y realizada por Non Stop y Nippur Media; se hizo una investigación de más de un año para averiguar las respuestas a algunas interrogantes que no sólo los humoristas se cuestionan, sino también el público.

Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Adal Ramones, Andrés Bustamante, Franco Escamilla, Luis de Alba, Florinda Meza y Héctor Suárez son algunas voces expertas que comparten sus puntos de vista.

“Uno de los aprendizajes que me llevé de este proyecto es que somos muchos los comediantes y a veces no volteamos a ver la riquísima variedad de exponentes que tenemos en México, desde mimos, payasos, stand up; hay de todo.

“De hecho, hay un capítulo importante sobre redes sociales e internet que habla mucho de los choques generacionales, cómo funcionan estas herramientas y la democratización de la comedia, por supuesto que hablamos de los límites y vamos a ver comedia en distintos contextos, tocamos los albures también”, expresó el mercadólogo de 34 años.

Además, el documental muestra el resultado de algunos estudios, por ejemplo, la reacción de algunas personas a chistes machistas o risas grabadas durante una rutina.

La diversidad en opiniones es amplia, algunos apoyan el humor negro, por ejemplo, mientras que otros, principalmente las generaciones más grandes, prefieren evitarlo, sobre todo por el impacto que pudiera tener en los jóvenes quienes, dicen, con un sólo clic o publicación en internet pueden crear o destruir carreras.

“La risa es un camino y un viaje, no es lo mismo lo que te hace reír cuando tenías ocho años que lo que te hace reír ahora, vivimos en un mundo muy absurdo y algo extraño”, contó Fernández.