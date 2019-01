La Rosa de Guadalupe. Así nació uno de los fenómenos de la televisión

Rodeado de torres de papel, edificadas con los guiones de televisión, documentos, fotografías y reconocimientos a toda una vida dentro de la industria del espectáculo, se encuentra Miguel Ángel Herros, el hombre detrás y creador de La rosa de Guadalupe; uno de los programas de televisión abierta de mayor audiencia en México que, a más de 10 años de su creación, continúa cautivando a las nuevas generaciones.

“El programa tiene una connotación religiosa, pero no es un programa religioso. Eso nos permite tocar temas fuertes con mucho respeto como es el bullying, trata de blancas, secuestro, las redes sociales, son los temas que creo le interesan a los jóvenes y eso es lo que ha logrado que se vayan incorporando en estos años en los que la misma tecnología va cambiando”, explicó el productor, quien agradece que Televisa que el programa haya crecido.

Las historias de La rosa de Guadalupe se nutren con el día a día, mencionó Herros, es decir están atentos a todo que sucede con las noticias y las redes sociales para que con su equipo de escritores la reescriban con la intención de generar conciencia sobre diferentes problemáticas.

En una época en la que las televisoras buscan presentar productos atractivos para el público recurriendo a las historias bélicas, de superhéroes o narcotráfico, el productor Miguel Ángel Herros ha demostrado que se puede conservar las bases de la televisión tradicional y mantener interesado a los televidentes.

“Ahora también uno mismo puede escoger entre estas súper producciones que ya se hacen como series, prácticamente al nivel de algunas películas de acción, y esta novela tradicional, es una mezcla que la empresa ha logrado. Si hemos detectado y logrado que algunos jóvenes se queden a verlo”, comentó el productor, quien se inició en el mundo del entretenimiento a la edad de 7 años.

Sus primeros acercamientos en la industria iniciaron en Monterrey, lugar en el que fue criado por su madre, una mujer dedicada a la actuación y de su padre banderillero taurino de profesión. A su llegada a Nuevo León, Miguel Ángel ayudaba a su madre con sus libretos, por lo que a muy temprana edad le realizaron una prueba para participar en una radionovela, comenzando su trayectoria artística a los 8 años.

Virales Capítulo de La Rosa de Guadalupe causa risa y enojo entre afición del San Luis

“Yo me subía mucho a las cabinas a ver como dirigían de ahí me nació tal vez la afición de pasarme del otro lado de la mesa. Todo se va dando casualmente pero creo que seguimos heredando tantas cosas”, recordó el productor.

Durante los siguientes el realizador de televisión se enfocó en su trabajo como actor, siendo hasta el año de 1962 cuando llegó la oportunidad de laborar en los procesos de realización y dedicar más de 50 años de su vida a la producción en la que, pese a lo que se puede pensar, ha hecho pocos melodramas.

“Hice una telenovela de toros, porque me gusta la fiesta taurina, con Curro Rivera, que se llamaba La hora del silencio, él (Curro Rivera) era muy galán, le gustaba actuar y era muy buen torero. Estoy hablando del 78, y a partir de ahí no volvía a hacer melodramas. Me mandaron a hacer eventos especiales, hice musicales, coberturas y desde hace 22 años la transmisión de Las Mañanitas a la Virgen. Hasta ahora con La rosa de Guadalupe me tocó regresar al melodrama”, explicó tras asegurar que para este 2019 el programa unitario si tendrá algunos cambios a nivel visual para enriquecer la pantalla del producto.

“Lo vamos hacer dándole más uso a equipos periféricos, dollys, grúas, la verdad es que el sistema para producir nos ha redituado estos buenos resultados”.

Celebridades Muere Maty Huitrón, una de las grandes actrices de la televisión y cine mexicano

Para Herros la aceptación de La rosa de Guadalupe por parte de la audiencia se debe a la incorporación de actores nuevos, los cual hace que las historias se sientan más cercanas al público, con el apoyo de histriones de gran experiencia.