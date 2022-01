Las mujeres dan una mirada nueva al cine de horror

El cine de terror y suspenso ha tenido en los últimos años un auge entre mujeres directoras. Desde la francesa Julia Ducornau con sus películas ganadoras en Cannes Voraz y Titane, la neoyorkina Karyn Kusama con The invitation, ganadora en Sit-ges, hasta Ishana Shyamalan, una joven promesa que debutó en la dirección estando al frente de algunos episodios de la serie Servant, de Apple TV+.

M. Night Shyamalan, considerado por muchos como una de las mentes maestras del suspenso contemporáneo, quien reconoce la importante huella que muchas realizadoras están dejando ahora en un género tan complicado como es el terror y que mayormente había sido realizado por directores hombres.

“He encontrado a muchas mujeres directoras porque su punto de vista es algo que me interesa. No se trata de una agenda política para mí, sino porque su forma de contar historias es única, la encuentro interesante. Su percepción sobre la fuerza, el poder, el miedo o la sensualidad, la encuentro diferente y resulta algo interesante para mí”, dice el director nominado dos veces al Oscar.

Creador de clásicos del género como Señales o El sexto sentido, M. Night Shyamalan encuentra un vínculo especial entre la manera que la nueva generación de directoras cuenta sus historias de suspenso y la forma en la que él inició como cineasta.

“Tal vez porque soy un inmigrante haciendo películas que desafían en el sistema de Hollywood. Particularmente siempre me he sentido fuera de lugar, nunca me sentí parte del sistema, siento que tuve que hacer mi propio camino con mucha resistencia. Y tal vez sus voces y las cosas que hacen resuenan en mí por esa razón, porque tienen que encontrar una fuerza dentro del sistema”, comparte en un encuentro con medios internacionales.

De México se le mencionan dos creadoras: Issa Lopez, mente detrás del éxito Vuelven y que recién firmó contrato con el icónico estudio de cine Blumhouse para su siguiente proyecto, y Gigi Saul Guerrero, que a través de su trabajo en la antología Into the dark de Hulu y como una de las directoras de la serie de televisión de La purga, han dejado huella dentro del género a nivel internacional.

“Necesito tener sus nombres para seguirlas y asegurarme de saber todo sobre ellas. Eso es importante para mí”, responde entusiasmado a El Sol de México. “He encontrado a muchas directoras que son increíbles y me encantará familiarizarme más con las directoras mexicanas. Pienso que el género les da una gran oportunidad para lograr un balance entre la humanidad y los requerimientos del género, en una forma que encuentro encantadora”.

En la tercera temporada de Servant, de la cual es productor y que hoy estrena su primer episodio en Apple Tv+, su hija de 22 años Ishana Shyamalan vuelve como una de las directoras. La realizadora participó en la segunda entrega encabezando algunos de los episodios.

Servant, que sigue la historia de una pareja que vive la tragedia de perder a su hijo recién nacido y que encuentra en su misteriosa nana una fuerza extraña que les acecha, es un espacio donde Shyamalan encontró nuevas mentes creativas para el cine de horror.

“He encontrando a muchos colegas a través de la serie. Desde editoras hasta directores de fotografía que ahora me acompañan en las películas. Algunos incluso tienen más músculo como directores que yo, otras percepciones sobre el uso de cámara. Así que todos me están enseñando cosas. Es divertido estar detrás de escenas del trabajo de todos estos artistas que han sido parte de la serie”.

Antes del estreno de la tercera temporada, Servant fue renovada para una cuarta y última entrega, el público que la ha seguido desde la primera ha crecido con el paso de los años. “De la primera a la segunda la audiencia se triplicó porque ha sido muy recomendada. Hemos sido afortunados de renovar para una cuarta”.

El director promete que la tercera temporada, que estrenará capítulos cada viernes, dejará a los fans satisfechos por el giro en su trama. “Es nuestra mejor temporada por muchas razones. Es muy visceral, muy física. Esta es la temporada donde se vuelve abiertamente de género, en una forma sin tapujos”, concluye.