Last Christmas: la historia oculta del éxito navideño de George Michael

Aunque Navidad es una época de regalos y de amistad con nuestros seres más cercanos, lo cierto es que no es felicidad para todos. La canción de George Michael “Last Christmas” es un ejemplo de ello ya que, con todas las señales que existen, no es una canción navideña, más bien es sobre el desamor.

Wham! fue en los años 80’s un éxito total en todo el mundo, “Wake Me Up Before You Go-Go” y “Careless Whisper”, son temas muy conocidos; sin embargo, “Last Christmas” desbancó a todas las demás canciones, principalmente en épocas navideñas.

¿De qué trata Last Christmas y por qué no es un tema navideño?

Last Christmas, una canción que no puede faltar en Navidad

George Michael, entonces vocalista de Wham!, compuso la canción en una hora durante una visita a la casa de sus padres. Encerrado en su cuarto, y con una grabadora y un piano a la mano, George compuso una de los más hermosos temas que hemos escuchado.

En tan sólo un rato y rodeado de la época navideña, George Michael creó “Last Christmas”, aunque la mayor inspiración fue un corazón roto.

La historia puede verse en el video de la canción, donde aparecen George Michael y Andrew Ridgeley con sus novias. Después vemos que George Michael termina con su novia, la modelo interpretada por Kathy Hill, y le reprocha que se haya ido con su amigo cuando habían pasado tantos buenos momentos juntos.

“La Navidad pasada te di mi corazón, pero al día siguiente lo regalaste. Este año, para salvarme de las lágrimas, se lo daré a alguien especial”, dice al inicio de la canción.

Fue hasta el 2021 cuando Wham! logró tener el número 1 de los tops mundiales del Reino Unido, superando incluso a Mariah Carey como “All I Want For Christmas Is You”, aunque en su mayor parte su ascenso estuvo marcado por que los fans hicieron campaña para que la canción recibiera el honor que esperaban.

Pese a ello, “Last Christmas” es uno de los temas que no pueden faltar en las cenas navideñas y ha tenido tanto éxito desde hace más de 30 años de su estrenó qué artistas actuales le han hecho covers, tales como Coldplay, Ariana Grande, Mathias Reim y Taylor Swift.