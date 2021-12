Little Boots quiere volver a sus raíces pop

Hace poco más de una década que la artista inglesa Victoria Christina Hesketh, más conocida en el mundo de la música como Little Boots, se coló en las bocinas de miles de aficionados a la música electrónica, gracias a sencillos como “Remedy”, “New in town” y “Earthquake”, que -junto con sus respectivos remixes- se convirtieron en himnos para la pista de baile de esos tiempos que, ahora lo sabemos, no eran tan complicados como los actuales.

Dos discos de estudio después y una pandemia de por medio, la cantante, compositora y DJ aprovechó los días más intensos del confinamiento para replantear su carrera antes de volver con un cuarto disco de estudio bajo el brazo.

La nostalgia fue el sentimiento que más estuvo presente durante esos días de encierro en los que la oriunda de Lancashire recordó sus años de adolescente en los que el mayor problema era ganar la línea telefónica en casa, ya fuera para charlar con sus novios o para conectarse a internet.

Ese fue el recuerdo que pasó por su cabeza cuando compuso la canción "Landline", primer adelanto de su próximo disco, que ella define precisamente como una canción nostálgica sobre ser un adolescente en los noventas:

“Me puse a pensar en eso durante el encierro, porque la música seguía siendo algo que me ayudaba a sentirme cerca de mis amigos, incluso si físicamente no podíamos estar juntos, emocionalmente aún puedes sentirnos conectados a través de una playlist compartida o recordando una canción antigua”, dice la artista en entrevista con El Sol de México.

Foto: Patrick Balls

“Ese es uno de los superpoderes de la música y lo sigue siendo -continúa- ya sea dándole play a una grabadora de hace años, o bailando con mis amigos en un zoom durante la pandemia al ritmo de alguno de nuestros himnos favoritos”.

Musicalmente, confiesa que quería canalizar el clásico sonido de la banda Chic a través de DJ Koze, pero con su clásico estilo DIY (do it yourself o hazlo tú mismo) con piano, sintetizadores y su voz de soprano al frente.

Hablando de los noventa, Victoria recuerda que en esa década escuchaba mucho a grupos como Take That, Spice Girls y CKY, de quienes todavía se considera aficionada… Aunque sus influencias musicales son en realidad más amplias, pues van desde The Human League hasta Captain Beefheart, pasando por Pink Floyd y Britney Spears.

"Silver balloons", el segundo sencillo de adelanto del nuevo disco es otra canción que Little Boots escribió durante el encierro, mientras, dice, “veía como todos nuestros planes de reunirnos y convivir se desmoronaban frente a nosotros, mes tras mes. Así fue como bodas y cumpleaños se fueron posponiendo para todos, en todo el mundo, haciendo que, como ella dice, nos acostumbramos a esa decepción permanente:

“Y al final, todo lo que pudimos hacer fue aferrarnos los unos a los otros. Y esta canción habla de ese sentimiento… Es algo triste, pero creo que al mismo tiempo también es edificante, porque no perdemos la esperanza de volver a reunirnos como antes”, agrega.

Foto: Patrick Balls

¿Qué otras sorpresas podremos encontrar en el nuevo disco?

Yo diría que será un verdadero regreso a mis raíces, así que es música pop… Lo produje yo misma, así que es un poco artesanal y tendrá muchos sintetizadores y mucho piano, porque comencé a escribir para piano nuevamente y a tener esa sensación de música disco... Yo diría que es una especie de sonido artesanal de discoteca, y que será bastante divertido y positivo, pero con ese matiz nostálgico.

¿Qué más hiciste durante la pandemia, además de sentir nostalgia por tu adolescencia?

Bueno, teníamos pequeñas fiestas en casa con algunos amigos, pero nada grande y también varias reuniones por Zoom. Tuve suerte, porque visité a mi familia y también nos divertimos jugando y haciendo tonterías, como disfrazarnos y cosas así… Nos divertimos mucho haciéndole al tonto.

Suena como un buen antídoto para alguien cuyo hábitat natural -los clubes de baile- se extinguió de la noche a la mañana.

Absolutamente, y creo que todavía sigue siendo un desafío. He estado pinchando un poco, pero todavía detecto mucha ansiedad, la gente aún no está preparada. Todavía se siente como un momento difícil, y creo que realmente tomará un buen tiempo regresar en forma, porque fue un gran golpe para todos.

Y los eventos en línea también nos cansaron rápidamente.

Sí, todo eso se volvió bastante aburrido muy pronto, llegó un momento en que nadie quería ver a más gente haciendo sesiones de música desde su dormitorio… Por eso espero que podamos volver a la raíz de la música y de la cultura dance, que vuelvan las fiestas clandestinas especiales y los eventos significativos, más allá del dinero y las poses… Espero que todo se pueda volver a nivelar.

Foto: Patrick Balls

¿Tú ya estás volviendo a tocar en vivo?

Muy poco, la verdad… Hice dos shows en vivo en el Reino Unido el mes pasado, pero algo más pequeño, aunque fue realmente bueno, pero como te decía, siento que todavía hay mucha ansiedad en la gente por reunirse y creo que todavía hay mucha gente que prefiere no salir… Por lo menos parece que todo está mejorando… Espero que en 2022 podamos hacer más shows.

Como músico, Little Boots canta y toca el piano, además de teclados y sintetizador, pero también es conocida por tocar instrumentos poco convencionales como el llamado stylophone y un instrumento electrónico japonés llamado Tenori-on.

Sabemos que te gustan los instrumentos poco usuales, ¿has incorporado otros juguetes nuevos a tu música?

Sí… aunque en realidad me he enfocado en aparatos que sean más pequeños y prácticos para viajar. Durante la producción del disco sí usé el tenori-on, así como otros sonidos que me parecieron muy locos... ¿Conoces los roli blocks? También he estado usándolos.

Antes de concluir la charla, Victoria recuerda sus presentaciones en vivo en México, tanto por su cuenta como en festivales, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, y le promete a sus seguidores, a los que llama “patitas” -en referencia a su propio nombre artístico, que proviene de un apodo que le pusieron, por sus pies inusualmente pequeños- que hará todo lo posible para que ese reencuentro se de en 2022.

