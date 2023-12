Lo mejor del Cuestionario Proust

Como cada fin de año, recopilamos las mejores respuestas que nos dieron los personajes que cada semana respondieron este famoso test para la contraportada del suplemento Normal, y con el que podemos conocer algunos rasgos de la personalidad de cada entrevistado. Hoy presentamos la primera de cuatro partes.





¿Tienes un lema?

Todo está sobrevalorado menos tu relación contigo mismo

Jessy Bulbo, músico





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿Cuál sería?.

Mi peluca, la cambiaría por cabello real. Soy calvo desde muy joven

Memo Ríos, comediante





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“De hecho…”, antes de soltar un dato nerd

Bef, novelista gráfico y no gráfico

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Jugar una vez a la semana al golf

Ciro Procuna, comentarista deportivo





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No contestar este tipo de tests… Pero no sé cómo, siempre acabo haciéndolo

Coque Malla, músico





¿Tu gran miedo?

A la vejez desdentada, achacosa e inmóvil, sin dinero. A perder a mi hijo. A reencarnar y repetir el mismo absurdo

Mauricio Carrera, escritor





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La amabilidad, porque no debería ser una virtud, debería ser normal

José Luis “Cheo” Pardo, músico





¿Tu gran miedo?

Casi todo me da miedo, pero me aguanto

Brisa Vázquez, baterista

¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?\u0009

“Hazte cuenta”, “ah orale!”, “Deliiii!”, “obvio!”, “y así”

Madame Récamier, cantautora





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Me gusta el ocultismo, no lo practico pero me parece fascinante, intento leer lo más posible sobre ello

Roberto Mendoza (Panóptica), músico





¿Cómo te gustaría morir?

Si lo digo lo decretaré y me condicionaría

Muertho de Tijuana, músico





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Haber logrado ser una mujer artista independiente en la industria machista de la música

Sophie Fustec, cantautora





¿Tienes un lema?

Aviéntate, ya verás qué hacer mientras vas cayendo

Kiren Miret, productora y empresaria

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Limpiar el depa desnuda. Me anima bastante

Ali Gua Gua, músico y DJ





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Siempre me dicen que digo demasiadas veces "lo siento"... Lo siento :(

Daniel Sabater, músico español





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Tengo mis vestuarios ordenados por día de la semana y repito los mismos hasta que me harto. Sólo cambio de vestuario cuando es una ocasión especial o tengo show. También me hago de comer todos los días lo mismo, a menos de que sea una ocasión especial

Paola Decanini, compositora





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Preferiría no reencarnar. Me gusta la idea de que la vida en este plano cierra su ciclo

Iván López Reynoso, director de orquesta





¿Tu gran miedo?

Ser viejo y no saber de qué voy a vivir

Josué Guijosa (Kill Aniston), músico

¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

El éxito material

Guadalupe Loaeza, escritora





¿El principal rasgo de tu carácter?

La curiosidad que no mata al gato, sino que lo hace cada vez más conocedor de lo mucho que ignora

Polo Vega, músico y terapeuta





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Estuve 23 años en un grupo de alto control mental (organización coercitiva/secta)

Daniel Quién, cantautor





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

En estos tiempos y sobre todo después de la pandemia, saludar de abrazo y mirar a los ojos

Cristian de la Luna, cantautor





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi personalidad oculta y extrovertida que sólo vive cuando estoy en un escenario

Ximbo, MC y activista

¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando mi familia me pregunta cómo estoy

Mathilde Sobrino, cantautora





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Gastar todo el dinero que tengo en equipo de audio vintage

Nathan Hawes, músico