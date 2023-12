Cuestionario Proust: Alonso Díaz Carmona

Es conocido por haber estado al frente de la banda Napoleón Solo, además de haberse desempeñado como colaborador, compositor, arreglista, productor e intérprete de artistas como Soleá Morente, Los Planetas, Lorena Álvarez y Dellafuente. Ahora, como primer anticipo de su álbum ¿Qué es querer?, que verá la luz en 2024, lanzó la canción “Soy humano”, que marca su debut en solitario y que de acuerdo con su sello disquero presenta “un pop refinado, rítmica, melódica, además de una narrativa singular, como primer indicio de un extraordinario acontecimiento para la música española contemporánea”.

¿El principal rasgo de tu carácter?

Ser algo radical y exagerado.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Estar sereno.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

El miedo a ir al dentista.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

Que repitan las mismas cosas que escuchan por ahí sin pararse a pensar antes.

¿Tu gran miedo?

Encontrarme con un perro peligroso suelto. Ya me atacaron una vez. Tengo más miedos, intento ir hacia ellos para hacerlos desaparecer.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Llevaba un tiempo intentando volver a un estado de ánimo anterior. Sentía que había retrocedido, involucionado dentro de mi ser. Ahora pienso que no se pierde nada, que todo va conmigo, sin tener que echarlo en falta o tenerlo siempre presente. Quiera o no, llevo en mí todas mis experiencias.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mientras camino, ¿perderme antes que ir hacia atrás? ¿que toco la espineta? ¿mis amuletos? ¿la forma de los dedos de mis pies? No lo sé.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Ser bueno y callar siempre. Pienso que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer.





¿La persona viva a la que más admiras?

A mis padres.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Hay personas que por su ignorancia o simplemente porque puede haber fuerzas del mal sueltas por ahí en esta existencia, matan o apoyan guerras, o cometen actos en contra de las leyes naturales, etc. Esas personas no me inspiran desprecio. Siento pena por ellas y me gustaría contribuir para cambiar y sanar este mundo. Empiezo por mí.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

No sabría decir. Esta semana quizá: “¿A qué hora quedamos para ensayar?” o “¿Os importa si la tocamos otra vez?”.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Creo que todos nos mentimos con más frecuencia de la que somos conscientes. Creo que es un trabajo valiente y sanador comenzar por desenmascararse a uno mismo.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Que escuche.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Que hable.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La música.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Sin duda, excepto el tiempo que pasaba en la escuela, en la infancia.





¿Qué talento te gustaría tener?

Una buena memoria, pero ya me he acostumbrado a no tenerla.

Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Cambio cosas de mí a menudo. Hay algunas cosas que no se pueden cambiar y no voy a pedir que cambien, no vaya a ser que cambien.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Dejé de fumar.





¿Dónde te gustaría vivir?

¡En la Tierra! Y donde pueda aportar más. Ahora mismo vivo en Granada pero estoy acostumbrado a ir de un sitio para otro.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mis gafas.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Con alguno de los apóstoles, en cuanto a ser un discípulo, un aprendiz.





¿Tu pasatiempo favorito?

Tumbarme al sol.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Me gustaría continuar por donde lo dejé y no gastar mucho tiempo de vida en volver a andar el mismo camino.

¿Cómo te gustaría morir?

Alegre.

¿Tienes un lema?

Me gusta dar las gracias. Gracias por estas preguntas, me parecieron de lo más estimulante. Un abrazo.