¿Lolita Cortés tiene prohibido trabajar?

“Esta es mi vida, si me he de quedar en el escenario… Esto es mi vida y es el riesgo que quiero tomar”, declaró la actriz Lola Cortés al confirmar que su estado de salud no le permite continuar bailando y hasta volando por los aires en el teatro.



“Tengo una cirugía en las cervicales y una de las vértebras se está saliendo y presionando la médula y mis lumbares están en forma de ‘L’, porque bailé mucho y el neurocirujano dice que se me está saliendo un disco y es muy peligroso. Y es verdad, no le he dado el tiempo necesario al cuerpo para recuperarse ante el exceso de trabajo que tengo”.

Tras partir la Rosca de Reyes junto con sus compañeras de escena de la obra 12 princesas en pugna y dando su palabra de que el próximo 2 de Febrero, Día de la Candelaria “traeré los tamales, pero yo no comeré los de chile, porque tengo problemas gastrointestinales”, la estrella de los montajes musicales confirmó que “la cirugía de mis cuerdas vocales resultó positiva y favorable a mi salud, ya que puedo hablar, lo que me tiene muy contenta, estoy feliz, aunque al usar mi voz de repente se inflama la garganta, pero ya puedo cantar”.

Ahora con la compañía de su hija Dariana Romo, quien luego de dar a luz en septiembre pasado a su nieto Valentino, se incorporó a la obra con el personaje de La Sirenita, Lola Cortés se descarta para audicionar y formar parte del elenco de Jesucristo Superestrella.

“Me declaró ya una persona mayor, estoy entrando a los 50 años de edad, aparte me aburre y me seguirá aburriendo María Magdalena. No soy mezzosoprano, ni joven, ni guapa; le doy paso a una nueva generación de actrices, cantantes y bailarinas”.

Lola Cortés, quien regresó con bombos y platillos a Televisa el año pasado como juez de Mira quién baila, aclaró que no tiene más trabajo por el momento con la empresa. “Yo nada más firmé por el reality de baile Mira quien baila y tampoco soy una persona que esté enchinchando para que me estén dando nuevos proyectos ahí”.

La cantante y actriz Lola Cortés con su respuesta en torno al amor que más quiere ratificó la ausencia del amor de pareja en su vida.

“Estoy completamente enamorada de mi nieto Valentino, de mi maravillosa familia y no necesito más. Yo así estoy feliz” y ya no se acordó de su ex Fernando Lozano.

En relación al Teatro en Corto, informó que se cierra el escenario de Coyoacán y reactivará con más ahínco el de la Nápoles, “a los vecinos de Coyoacán, les molestaron las luces y la gente a altas horas de la noche. Entonces lo que menos queremos es que estén peleados con el Teatro en Corto y bueno daremos la batalla desde la Nápoles. Mi escuela de actuación ahí sigue, en eso no cambia nada”.

Lola Cortés se unió al elenco de12 princesas en pugna, quienes actualmente están dando funciones en el Teatro Silvia Pinal y en febrero próximo regresan al Xola para iniciar el octavo año de representaciones.