Lolita Cortés sufrió al decir adiós a TV Azteca

Para Lolita Cortés no fue fácil decirle adiós a TV Azteca, mucho menos dar por terminado su ciclo en La Academia, pues la también cantante reconoció que una gran parte de su carrera se formó dentro de la televisora del Ajusco “pero era un capítulo al que había que decirle adiós”, reveló.



Entrevistada durante la presentación del programa de baile, Cortés dijo que esta decisión no la tomó sola, pues su familia siempre ha opinado sobre los caminos que toma en la vida.

“Fue muy difícil para mí, no tuve cara para decirle no a La Academia y mucho menos despedirme de TV Azteca, pero así son las cosas, ahora estoy dedicada a mi familia, mi escuela y a Mira quién baila”.

Sobre el programa dijo ser admiradora de su compañero juez Joaquín Cortés y Dayanara Torres, “va a ser interesante escuchar a Joaquín, imagínate que te corrija una personalidad de ese peso, hasta yo le voy a poner mucha atención”, expresó.

Sobre los participantes dijo que ninguno la convenció “todos dicen lo mismo, que no bailan bien, que no son profesionales de la rama, pero yo como juez no quiero escuchar excusas sino todo su enfoque a hacer su mejor esfuerzo posible para dar una muy buena competencia, ya verás que con las critica los vamos a hacer entender”, finalizó.