Los de Abajo reinterpretan los símbolos mexicanos

La virgen de Guadalupe, Frida Kahlo, la lucha libre y los aztecas, son algunos de los personajes que conforman el video del nuevo sencillo del grupo mexicana Los de Abajo, Linda María, una colaboración con Santa Fe Klan, en la que se exploran la identidad nacional.

“Hicimos una reinterpretación de los clichés mexicanos, en realidad quisimos hacer una propuesta más ideológica, es la primera vez que Los de Abajo hacemos esto, no se pretendió hacerlo muy sencillo, tuvimos propuestas artísticas específicas y estamos muy contentos”, explicó Yocu Arellano, fundador de la agrupación en conferencia de prensa.

En el video, que fue lanzado la noche de ayer, actúan los miembros de la agrupación y muestra distintas secuencias, una de las que ellos más aprecian, es el encuentro de los aztecas con los españoles, en el que Javier Zúñiga Apache,percusionista de la agrupación, aparece vestido de emperador azteca.

“Fue una gran experiencia, yo de actor no tengo nada, pero en ese momento sí me motivo mucho, siempre me he sentido muy mexicano”, mencionó.

La vocalista Tania Melo aparece más caracterizada a lo largo del video, pues interpreta a Frida Kahlo y a la virgen de Guadalupe.“Fue maravilloso representarme no nada más como mexicana, sino como mujer y cuando me vi vestida como Frida Kahlo, que es una mujer de las que más admiro, me dieron ganas de llorar”, aseguró.

Por su parte, Tocu resaltó que la letra de la canción refleja a “a una mujer cantándole a otra mujer, con toda la vorágine de violencia en la que estamos involucrados. Es una María abierta en la cuestión de género, ella no tendría problemas con la foto de Zapata, es festiva en lugar de seria, cercana a la gente no en un palacio”.