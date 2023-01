Los guajolotes salvajes develará placa por sus 100 puestas en escena

La actriz Eva Daniela se une al elenco de Los guajalotes salvajes que esta noche celebra 100 representaciones, con la presencia de Patricia Reyes Spíndola y Alberto Estrella como padrinos.

Dirigida por Enrique Singer, la obra cuenta en su elenco con Margarita Gralia, Roberto Blandón, Sergio Lozano, Beatriz Moreno y Mariana Vidals.





Previamente, Eva Daniela había sido requerida para el personaje de Nina, pero tenía compromisos en televisión; ahora pudo integrarse al elenco y tras ofrecer varias funciones, esta noche será su debut oficial con el personaje que interpretaba Alexa Martín, quien atenderá otros compromisos.

“El ingreso de Eva Daniela a la obra se debió que cumplió con los requisitos de encarnar a una Nina fresca, de gran belleza, inteligente y sobre todo de juventud a flor de piel. Y ahora será parte de la celebración de las 100 funciones”, detalló Enrique Singer en el anuncio de las 100 representaciones de la obra.

“Para mí me ha significado un reto enorme integrarme al elenco que ya llevaba las más de 90 y tantas funciones. Llego cobijada por mis compañeros, me recibieron muy bonito y ahora que ya he estado en escena, sí me han dado buenos comentarios, eso me hace muy feliz, además claro, el público es muy importante que aplaude cuando algo le gusta”, resaltó Eva Daniela.

Beatriz Moreno confió que “como actriz siempre aprendo de los talentos jóvenes, a quienes hay que apoyar y guiar. Y no dudo de la capacidad de Sergio como de Eva que le brindan al texto juventud”.

El productor Morris Gilbert aseguró que es momento de unir esfuerzos para sacar a flote las obras en cartelera. “Hacer teatro en México es difícil, más que venimos de una pandemia. La gente ya no quiere salir de sus casas y es por eso que tenemos que ofrecer muy buenas ofertas de producciones”.





Presente en la reunión, el productor Juan Osorio, añadió: “yo sólo vengo a apoyar a Eva Daniela, mi mujer, porque siempre hay que tener la humildad de aprender y esta carrera te enseña todos los días; estar cerca de Morris permite que el día de mañana quizá siga una carrera teatral, porque siempre uno tiene inquietudes nuevas”.

Este viernes 20 se devela la placa de las 100 representaciones de Los guajolotes salvajes en el Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel.