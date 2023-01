Llevan el espíritu de la tragedia griega al Helénico con la obra Carne

Los actores Nailea Norvind y Hernán Mendoza protagonizan la obra de teatro Carne¸ la cual promete traer de vuelta el sentido de las tragedias clásicas, pero con un tinte contemporáneo, bajo la dirección Enrique Singer, entre los muros del Teatro Helénico.

Todo comienza con Eva ―interpretada por Norvind―, una exactriz que tras haber dejado los escenarios se encuentra cansada de “aparentar siempre”, un defecto de profesión. Es su cumpleaños y, aún contra su voluntad, ha sido obligada a celebrarlo por su esposo, Román ―Hernán Mendoza―, el cual se comporta como la figura masculina, que inflige su sentido de “protección”, incluso con su hija, Abigail―Jesusa Ochoa―. Todo cambiará cuando su otro hijo Darío ―Adrián Ladrón― regrese después de varios años al seno familiar con la intención de volverse sacerdote, desencadenando una serie de eventos de intriga, violencia y seducción.

Te puede interesar: ¡Les Luthiers dice adiós a los escenarios! Los detalles de su gira de despedida

“La obra es una tragedia, pero no en el sentido en que ahora se usa la palabra, el cual es muy superficial. Una tragedia es cuando el cosmos, el universo, la realidad se deshace por nuestros actos equívocos. A eso se le llama pecado de soberbia, nos pasamos en creer que somos dueños de nuestras acciones y no es así. Cometemos actos que pueden generar grandes conflictos”, comentó en conferencia de prensa el director Enrique Singer.

Celebridades Ignacio López Tarso relanzará sus siete obras de teatro en atril

Nailea Norvind consideró que el joven dramaturgo Reynolds Robledo “tiene una maestría para extraer la esencia de todos esos clásicos, meterlos en una licuadora y darnos algo nuevo, contemporáneo, que habla de nosotros mismos”.

La actriz comentó que su personaje presenta una gran complejidad en cuando a su actitud y profundidad y gran fuerza, cosa que valora. En cuanto al reconocimiento que ha adquirido por su carrera comentó que para ella “no tiene sentido si no voy con todo, sin miedo y con completo arrojo. Soy muy exigente conmigo misma, soy una eterna insatisfecha que necesita conocer más y necesita ver que más puede hacer por su personaje. Me interesa mucho la idea de enloquecer, porque para mí es un sinónimo de libertad. El elemento que más necesito para mis personajes es que sean complejos, contradictorios, que no sólo sean intensos, sino que también a veces se presenten sin su caparazón y con fragilidad”, dijo la actriz.

Tomando como puntos de partida la traición y la mentira, como cuestionamientos éticos que se ha presentado en prácticamente todas las grandes tragedias de la historia del teatro, esta obra en su contemporaneidad trata los delicados temas del machismo, el abuso intrafamiliar y la búsqueda de identidad, a pesar de que la obra no busca ser aleccionadora para los espectadores.

“Nosotros no venimos a dar clases de moral. No le podemos decir a la gente qué hacer de sus vidas, más sí podemos presentarles un caso como éste y decirles qué puede suceder. Ese es el fundamento de nuestro trabajo. Creo que de una manera muy brillante Reynolds ha tomado una anécdota que crece y desarrolla en la traición y la mentira, un problema que es absolutamente universal y que a todos nos toca”, concluyó la actriz.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Carne se presentará del 23 de enero al 11 de abril, los lunes y martes a las 20 horas en el Teatro Helénico.