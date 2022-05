LP se entrega en cuerpo y alma en el Auditorio Nacional

Muy elegante, con un traje plateado y botas color blanco fue como Laura Pergolizzi, conocida artísticamente como LP, se presentó ante un Auditorio Nacional lleno, en su show de este lunes como parte de su gira Churches.

Bastó sólo la voz de la artista estadounidense para dejar satisfechos a los 10 mil asistentes que se dieron cita en el recinto.

Acompañada de cuatro músicos, en batería, teclados, guitarra y bajo, la cantante interpretó temas como “When we touch”, “Goodbye”, “Girls go wild” y “Everybody’s Falling in Love”.

“Mexico City”, gritó la compositora.

“¿Cómo están? Los amo a todos. Gracias por venir esta noche, ¿están listos para un gran espectáculo?”, preguntó a su audiencia quienes respondieron con un grito unísono.

Su escenografía fue sencilla: sólo dos tarimas a los costados en los que frecuentemente se subía, una pequeña mesa central con un jarrón con flores rojas, bebidas e instrumentos como un pandero y una armónica que la apoyaron para temas como “Muddy Waters” y “Strange”, respectivamente.

Foto: Adrian Vázquez

Al fondo se encontraban unas escaleras que conectaban con un entarimado mismo que estaba iluminado por un juego de luces que transitaban entre colores como el rojo, amarillo, azul, morado y verde, de back tuvo tres cortinas largas; las pantallas únicamente proyectaron a la artista en blanco y negro.

En ningún momento, el público dejó de estremecerse, canciones como “When we’re high”, “Yes” y “Churches” fueron los más coreados de la noche.

El público portó sudaderas con las iniciales de la artista “LP” y playeras con su rostro, también hubo algunos que ondearon la bandera arcoíris de la comunidad LGBT+, counidad a la que pertenece la artista.

Foto: Adrian Vázquez

Previo a interpretar “Rainbow”, LP hizo una pausa para agradecer, nuevamente, al público por haber asistido y el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera, misma que comenzó hace más de dos décadas y popularizada hasta apenas hace cinco.

El agradecimiento no sólo fue en palabras, también en acciones ya que a lo largo de la hora y media de show, la intérprete estuvo muy cerca de los fans, al menos de los que se encontraban a los pies del escenario; además de firmar una gorra, LP recibió algunos obsequios, entre ellos una muñeca de peluche y la bandera de México, la cual ondeó por unos segundos y dejó a un lado, acompañándola.

“My body”, “Safe Here” y “One Last Time” formaron parte del setlist de su concierto, el cual fue grabado por parte de su equipo de producción.

La cantautora cerró con broche de oro su primer Auditorio al cantar el éxito “Lost on you”, mientras regalaba al público las flores que tenía en su mesa.