Luz Elena González retoma su carrera como conductora al frente de Amor en el aire

A 24 años de aparecer en programas de comedia como Cero en conducta, Humor es… Los comediantes y Al ritmo de la noche, Luz Elena González hace su debut como titular en la conducción del nuevo reality Amor en el aire, para el que vivirá un año en República Dominicana, donde se produce el programa que se estrena este lunes.

“Cuando me propusieron ser la conductora de Amor en el aire, que reúne a 12 personas en busca del amor, pues la verdad no lo pensé mucho. Yo estaba buscando trabajo y había tocado puertas, era algo que ya no tenía que pensar y deseaba poder hacer desde hace algún tiempo”, dijo en entrevista la nueva conductora.

“Todo fue en semana y media, y siempre he estado apoyada por mi familia, le dije a mi esposo Bernardo que tenía que irme a República Dominicana y él me respaldó. Él se queda en casa con los niños, va a ser un esfuerzo y un reto en mi vida, pero estoy preparada, súper contenta por lo que viene, sé que estaré lejos de mis hijos, a quienes veré una vez por mes, y por videollamadas, en vacaciones se irán conmigo”, agregó respecto a su plan familiar.

La también actriz de telenovelas está feliz de esta nueva etapa que le da una versatilidad como artista. “No se pueden perder el reality, porque encontrarán a estas personas deseosas de encontrar el amor, no se escapan de toparse con decepciones, desamor, traición, pero lo mismo verán emoción, alegría, aunque algo de incertidumbre y llanto también hay. Va a ser un reality divertido y que subirá la temperatura, lo más importante es que estará lleno de amor”, reseñó.

Y aunque el 14 de febrero lo pasará en República Dominicana, no es un problema para ella en pareja, pues, aclara, “en nuestra vida no nos hemos manejado de celebrar el Día del Amor y la Amistad. El único que festejamos es cuando nos casamos, que fue un 14 de enero, tampoco estamos sujetos a celebraciones, nos hemos manejado más en el apoyo que nos damos mutuamente para nuestra vida profesional, es la mejor forma de demostrar nuestra unión, respeto y amor. De qué te sirve celebrar si tu pareja no te ayuda a seguir creciendo en la vida y en mi caso, sí tengo ese respaldo, y el amor de toda mi familia”.