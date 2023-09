Manager de Yahritza y su Esencia los defiende: ‘no entiendo porqué se ofenden’

Yahritza y su Esencia es una agrupación de música regional originaria de Estados Unidos que ha desatado una ola de críticas en las redes por sus comentarios hacia la comida mexicana. Ante estos señalamientos decidieron dar una disculpa pública con la intención de aclarar la situación, aunque no ha funcionado.

El pasado fin de semana se presentaron en la Ciudad de México con motivo de la celebración de las fiestas patrias, sin embargo, no obtuvieron la aceptación que esperaban, pues gran parte de los asistentes los abuchearon, también les hicieron reclamos que estuvieron acompañados de gritos y chiflidos.

Luego de que esto se registrara, los artistas fueron cuestionados respecto a la reacción que tuvieron los asistentes de ese evento, igual, les preguntaron sobre otras polémicas a las que se han enfrentado.

¿Cuál fue su respuesta?

La presentación en vivo se llevó a cabo la noche del viernes 15 de septiembre, en el corazón de la capital del país, justo en la Plaza de la Constitución. Los abucheos aparecieron cuando subieron al escenario para interpretar su más reciente éxito ‘Frágil’.

Fue así como los asistentes pudieron grabar el momento en el que gran parte del público los despreció y les gritó, sin embargo, los artistas se mantuvieron firmes, ya que terminaron con su número.

Antes de finalizar con su show, los hermanos nacidos en Washington le dieron las gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Todo esto a pesar de haber recibido cientos de comentarios negativos.

"Queremos dar las gracias al señor presidente AMLO por tenernos aquí esta noche, de verdad se les agradece, es un orgullo poder estar con ustedes esta noche", indicó la vocalista.

Fuera, fuera, fuera…Yahritza y su Esencia pic.twitter.com/p6rOAkdbGJ — José Díaz (@JJDiazMachuca) September 16, 2023

Tiempo después Yahritza fue cuestionada por varios medios en el aeropuerto sobre lo que ocurrió esa anoche, sin embargo, no quiso dar ningún detalle, no sin antes indicar que no podía detenerse.

“Es que ahorita no tenemos tiempo, perdón. Ahorita no, vamos a llegar a un vuelo, perdón”, dijo la joven y después añadió: “Impresionados, felices, felices, gracias. Todo lo dejamos en las manos de Dios”.

Manager defiende a Yahritza y su Esencia

Recientemente se hicieron virales las declaraciones que realizó Romina Andrea, la supuesta manager de esta agrupación que salió a defender a los jóvenes artistas por las críticas que han recibido por decir que no les gustaba la comida mexicana.

“Lo que no entiendo es porqué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía. Y me hace reír mucho, porque yo voy a México por lo menos dos veces al mes y en donde sea, hay un Carl’s Junior, Kentucky Fried Chicken esto, lo otro, obvio se mantiene abierto porque se consume”, precisó en sus historias de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tere Aguilera (@tereaguilera)

Antes de terminar con su mensaje señaló que es importante que el público entienda el contexto de lo que querían decir los intérpretes: “¿por qué tanto odio?, ¿Por qué tanta malicia?, cuando hay tantas cosas peores que están pasando y que deberíamos enfocarnos”.





