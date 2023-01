Marco Antonio Regil regresa a la televisión… con TV Azteca

Después de dos años dedicado a sus proyectos de educación financiera, para los que realiza conferencias y produce su propio podcast, el conductor Marco Antonio Regil recientemente anunció su regreso a la televisión en nuestro país, para conducir el programa de concursos Escape perfecto, de TV Azteca.

El hecho le emociona, pues es un medio por el que siente “un gran amor”, aunque reconoce que su “verdadera pasión y misión” es ayudar a las personas a tener una educación que les permita vivir mejor en la vida diaria. En entrevista con El Sol de México, Marco Antonio Regil afirma: “Trabajar en la televisión es lo que amo, pues es lo primero que hice en la vida. Disfruto mucho ser parte de los concursos y ver a la gente ganándose cosas. Es un ambiente muy sano y familiar. Creo que el entretenimiento tiene un valor muy grande, porque ayuda a distraer y no rumiar en traumas y vagos pensamientos, aunque nunca va a sustituir a la terapia.

“Ahora regreso no porque necesite el dinero o porque no tenga otra cosa. Lo hago porque me gusta el programa, es una gran propuesta y, también, porque creo que habrá gente que por curiosidad me comience a seguir por redes sociales y a lo mejor les puedo ayudar con algo más”, explica el exconductor de Cien mexicanos dijeron, quien también ha incursionado en el mundo de los negocios.

EL VERDADERO REALITY

Con 35 años de exitosa y bien reconocida trayectoria como animador en radio, televisión y redes sociales, Marco Antonio Regil percibe que sus públicos han sido muy distintos en cada una de las etapas de su vida, pero cuenta que el secreto de su éxito es la autenticidad.

“Yo creo que es la misma fórmula para construir una relación personal, si tú y yo queremos ser amigos tenemos que ser auténticos, no querer impresionar ni decir mentiras, de lo contrario no hay confianza. Es cuando compartes tu verdadera realidad que haces las verdaderas conexiones”, afirma.

“Yo siempre he sido muy transparente, tanto la televisión como en redes sociales he compartido hasta mis tropiezos y errores. Siempre he tenido el gusto de trabajar con equipos de producción que hacen una televisión muy auténtica como son los concursos, que yo creo son el verdadero reality en México, es donde la gente de la casa entra en la tele sin libretos y, prácticamente sin ediciones”.

DE LOS CONCURSOS A LA EDUCACIÓN FINANCIERA

Sobre su convicción por la necesidad de incentivar la educación financiera, el también conferencista relata que ésta comenzó tras darse cuenta de que siempre terminaba sin dinero, a pesar de haber logrado ser uno de los rostros televisivos más reconocibles, desde que logró en Televisa conducir el programa Atínale al precio. Pero no fue hasta que conoció en una conferencia a Robert Kiyosaki, autor del éxito editorial, Padre rico, padre pobre ―con quien aún colabora en la actualidad―, que decidió emprender la aventura de la difusión de la educación financiera.

“Ahí fue cuando me di cuenta de que la riqueza no se mide en cuanto al dinero que ganas, sino en cuanto tiempo puedes vivir como vives sin trabajar. En ese entonces ya ganaba más, pero no era ni un mes rico porque me quemaba todo. Luego me di cuenta de que el verdadero problema de México era la falta de educación financiera, y propuse en todas las televisoras el tema, me decían que les parecía perfecto, pero nunca se concretaba nada. Entonces entendí que tenía que crear mi propio espacio. Hace 10 años, cuando nadie sabía qué era un podcast, comencé y ahora tenemos 50 millones de descargas”.

Marco Antonio Regil ha decidido colaborar como inversionista en la firma de compra y venta inmuebles Tuhabi, y busca ampliar los espacios para ofrecer educación financiera, la cual ha sido siempre omitida de la educación en las escuelas del país.

En este sentido, explica algunos de los puntos que él mismo toma en cuenta para el cuidado de sus inversiones y el modo de llevarlas a buen puerto: “Soy consciente de mis números, hay que saber en qué rinde y en que no, como lo hago en mi empresa. También he aprendido mucho de marketing digital, que es esencial independientemente del rubro en el que quieras emprender o trabajar. Pero sobre todo hay que saber bien en qué invertir el dinero, por lo que hay que tener conocimientos y educación de cómo hacerlo, entrarle al tema de los bienes raíces sin conocimiento, por ejemplo te puede llevar al desastre”, finaliza.