María José se entrega en su regreso al Auditorio Nacional

Tuvo que pasar año y medio para que María José pudiera verse frente a frente con su público en el Auditorio Nacional. La actuación que originalmente estaba programada para mayo finalmente se logró esta noche frente a un aforo del 75 por ciento.

“¡Vencimos!”, expresó la cantante a modo de bienvenida. “Estamos aquí. Y no solamente con el corazón en la mano, porque a pesar de que no estamos al cien por ciento (de aforo), nosotros sí estamos al cien”, agregó ante el grito de sus seguidores.

Aunque en la parte superior se notaron varias butacas vacías, la Josa dio todo en el escenario. Desde que salió al escenario minutos después de las 20:30, abrió la pista acompañada de seis bailarines para cantar Las que se ponen bien la falda, agotó su voz cantando No soy una muñeca y mostró sus habilidades para bailar con Duri Duri.

Luego llegó el momento de los covers, de las canciones corta venas que resonaron en los fans que la pasaron mal en el amor durante la pandemia, como los descubrió María José al invitarlos a cantar Adelante corazón, Frente a frente y Castillos, además de su propio tema Rosas en mi almohada.

La Josa entregó energía con TBC, cover del tema que popularizó Ragazzi hace 20 años. Y siguió con otra tanda de canciones para corazones rotos. Aún con el sonido saturado que salió de las bocinas del Auditorio, su voz emocionó a quienes siguieron letra a letra Ya no me acuerdo más de ti, Lo que tenías conmigo y Me equivoqué, que inició en una versión a capella.

“De verdad estoy agradecida con todos ustedes que a llegaron luego de este año y medio, que estuvieron conmigo en la televisión, en redes sociales, en streaming, en La Voz. Gracias a todos por jugársela y por venir con su cubreboca. Gracias por hacer que el entretenimiento vuelva; sin ustedes no somos nada”, dijo la cantante antes de apuntalar el cierre del show.

Acompañada de seis bailarines y seis músicos, La Josa cantó, bailó, interactuó con sus fans presentes o a través de una videollamada, se tomó una foto con el público al fondo y hasta presentó a su pequeña hija frente a todos.

Y antes de despedirse recorrió otros éxitos como Un nuevo amor, Este hombre no se toca, Mi amor amor y su clásico No soy una señora.

Tras hora y media de espectáculo, María José se despidió con La ocasión para amarnos y Prefiero ser su amante, no sin antes volver a agradecer a los fans que esperaron año y medio para reencontrarse con su música.