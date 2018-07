Mariana Seoane señala que tiene la personalidad para dar vida a María Félix

Para dar vida a María Félix en la serie que se hará sobre la estrella de la época del cine de oro en México se han barajado muchos nombres, incluido el de la actriz y cantante Mariana Seoane, cosa que a ella no le incomoda pero que a la familia de La Doña no la ha parecido buena idea.



“A quién no le gustaría encarnar a la mujer con más personalidad que ha tenido México en la historia de la industria cinematográfica. Por lo menos eso le puedo decir a su familia, por lo menos yo tengo personalidad y de a de veras”.

Seoane que se caracteriza por decir sin miramientos lo que piensa, agregó que “yo también estoy de acuerdo en que ellos piensen lo que quieran, no pasa absolutamente nada. Yo ni siquiera dije algo negativo. Es más estoy en otra televisora”, dijo sin perder una gran sonrisa.

La bioserie sobre María Félix la prepara para Televisa la productora Carmen Armendáriz, quien conoció a la actriz a través de la amistad que ésta llevó con su padre Pedro Armendáriz, pero es un proyecto que apenas está en su primera etapa, por lo que no se han dado detalles sobre las posibles protagonistas.

MÁS MÚSICA

A 14 años de darse a conocer como solista, Mariana Seoane lanzará en agosto próximo Ya no cabes en mi vida su primera canción como compositora, misma que escribió al alimón con Juan Solo y que incluirá con otros cuatro temas inéditos en el nuevo álbum que está produciendo.

La también actriz, que en esta faceta lleva 23 años de trayectoria, reiteró que aunque mantiene un buen noviazgo de más de dos años no está pensando por ahora en matrimonio.

Durante la charla que se sostuvo con ella su novio prefirió alejarse y ella avaló su comportamiento. “No le gusta ser protagonista, respeta lo mío y yo respeto lo suyo. No lo tiene prohibido por mí, a él no le gusta y no tengo porque obligarlo”.

En su faceta de cantante afirmó que realmente le va bien en su agenda de presentaciones lo mismo está en Cancún, en cuyo lugar paradisiaco trabajando celebró un año más de vida a lado de su novio y familiares.

Y expresó que continuará alternando sus presentaciones a lado de la Sonora Dinamita y Aarón y su grupo Ilusión.