"Ayúdame a continuar sin ti": a cinco meses de su muerte, Maribel Guardia recuerda a su hijo

Aunque Maribel Guardia continúa enfocada en su trabajo y se muestra resiliente luego de la muerte de su único hijo, Julián Figueroa, la actriz sigue recordando su partida.

A cinco meses de la repentina muerte del joven actor y cantante, quien fue el único hijo del matrimonio entre la actriz y el intérprete Joan Sebastian, su mamá le dedicó un mensaje a través de redes sociales.

“Ayúdame a continuar sin ti”

Mes con mes desde la partida de su hijo, Maribel Guardia utiliza su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores las palabras que le gustaría decir a su hijo.

En esta ocasión, Maribel Guardia publicó en Instagram una fotografía de Julián Figueroa acompañada con una descripción en la que dice, aún le duele su ausencia física y le pide que ayude a continuar sin él.

“Hijo amado, cinco meses y sigue doliendo mucho tu ausencia física, ayúdame a continuar sin ti”.

La publicación también va acompañada por la canción “El día que te perdí” en voz de Julián, y que habla de alguien que añora volver a encontrarse con una persona que ya no está.

“Desde el día de tu partida no me he podido levantar,

pero te veo en sueños, sí, vuelvo a ser tu dueño en esa realidad.

Sueño que estás conmigo,

y que me siento vivo, todo es felicidad.

Por eso no me queda más, solo me queda soñar.

Y sueño que encontramos un nuevo horizonte,

donde el pasado no nos puede alcanzar”.

Fue en abril, cuando la sorpresiva muerte de Julián Figueroa acaparó la atención del medio del espectáculo debido a que a sus 27 años, y solo a unas semanas de cumplir 28, un infarto al miocardio terminó con su vida.

El deceso ocurrió mientras Maribel Guardia daba una función en el teatro, por lo que no estuvo presente cuando su hijo murió. Hasta ahora, la actriz ha continuado trabajando.