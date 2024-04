Polémica en Masterchef de España por minimizar la salud mental: RTVE retira episodio

Uno de los programas más populares en muchas partes del mundo es Masterchef, recientemente su versión española se volvió viral luego de un momento bastante controversial donde tanto un chef y un participante, criticaron a Tamara, una competidora que explicó no iba a poder continuar con el reality debido a estaba pasando por momentos emocionales complicados.

Tamara explica durante el capítulo que se sentía muy frustrada con lo que estaba viviendo con el programa por lo que decide retirarse del show por su propia salud, “No estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, en tensión y con presión”

Situación que enseguida molestó al juez Jordi Cruz, quien le recriminó que le quitó le oportunidad a una persona que tal vez pudo haber llegado más lejos, "Yo no le haría ninguna pregunta. Yo te diría muy bien y chao. Le has quitado la oportunidad a gente”.

El mal recibimiento de la retirada de la concursante no terminó ahí, pues otro participante señaló posteriormente, que Tamara no le dio importancia al programa, ni a sus compañeros ni a los jueces e incluso señaló que sólo se trataba de un "llorismo".

No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente.



Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos. pic.twitter.com/dxuFNEcBfh — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 25, 2024

Tal reacción provocó polémica en redes sociales, pues muchos usuarios consideraron que tanto el chef Cruz como el participante de nombre David, fueron bastante duros con Tamara.

El caso tomó tal revuelo que incluso la Mónica García, Ministra de Sanidad de España, condenó lo sucedido en Masterchef:

No priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticosSeñaló García a través de su cuenta de X

¿Qué pasará con Masterchef 12?

La cadena RTVE que transmite Masterchef España, tomó cartas en el asunto y decidió eliminar dicho capítulo del reality de su plataforma de streaming.

La Corporación ha eliminado de RTVE Play y de sus redes el último programa de Masterchef. Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder. La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mentalExternó la cadena RVTE