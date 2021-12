Matrix: Resurreciones me ayudó a sanar: Eréndira Ibarra

Eréndira Ibarra tiene una relación muy estrecha con la trilogía de Matrix. Cada película influyó en su vida y en la manera de percibir el amor y las relaciones humanas, desde que tenía 14 años, cuando vio la primera entrega en 1999.

Ahora con la llegada de la cuarta, Matrix: Resurrecciones, la actriz crea un vínculo aún más fuerte. No sólo porque forma parte del elenco de la cinta con lo que da un paso en su carrera por Hollywood, sino porque este trabajo significó un reencuentro personal.

Gossip La actriz mexicana Eréndira Ibarra llega la saga de Matrix

“Esta película llega en un momento de mi vida donde me urgía sanar de mi pasado que me estaba estorbando al presente, en mi faceta de mamá y mis relaciones. Me ayudó a hacer las pases conmigo, a sanar, a recordarme quién era, porque una vez que tuve a mi hijo, por la sociedad, por el sistema en el que vivimos, siento que me perdí y me entregué completamente a una vida que el sistema me dijo”.

En enero, la actriz compartió que sufrió abuso sexual por parte de un actor. La mexicana confiesa que esta situación complicó su papel como madre cuando tuvo a su hijo Rocco en 2017, pues de alguna forma también se vio determinada por los roles sociales que dictan cómo debe actuar una mamá.

“Pero desde que abrí el guion, esta película me liberó de eso. De una forma que quienes lo vieron lo pueden entender, donde sé que tengo las cosas porque las quiero, no porque el sistema decida por mí lo que debo o no debo querer”.

La cuarta parte trae de vuelta al elenco encabezado por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss; Eréndira interpreta a Lexy, una de las rebeldes que busca destruir la manipulación de las máquinas.

La actriz mexicana forma parte de la cuarta entrega, Matrix resurrections / Cortesía | Cuartoscuro

“Esta nueva Matrix suma un concepto de amor que no habíamos visto en las otras películas, el amor por la unión de la familia que escogemos. Sin cada uno de los personajes, no existiríamos, no sucedería lo que sucede en la película, todos los personajes son importantes y a través del amor, todas juntes podemos cambiar la realidad y crear un mundo mejor”.

Su oportunidad para formar parte de este universo llegó cuando Lana Wachowski le escribió este papel luego de participar en la serie Sense8, donde hizo el papel de Daniela Velázquez.

“Me acuerdo que cuando se definió el look final vi el video como 200 veces. Llegué a mi casa con los tatuajes y la peluca para sorprender a mi hijo; me miró y siguió haciendo lo suyo. Mi mamá me vio y se puso a llorar, yo me veía y lloraba, porque ya era real. Pasó de saber que Lana me había escrito un personaje, a verme como ella, es real, se llama Lexi y luego conviví con esa imagen durante un año”.

Matrix: Resurrecciones, que estrena hoy en cines de todo el mundo, trae de vuelta a Neo (Keanu Reeves) a la Matrix cuando algunos recuerdos de su pasado comienzan a agobiarlo, debe encontrar el origen de sus problemas mientras intenta volver a relacionarse con Trinity (Moss), un amor que parece perdido.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Esta historia realmente nos dice cómo podemos hacer las paces y despertar para ser dueños de nuestras propias almas y vidas y dejar de funcionar en repeat como el sistema nos dice: Te despiertas, vas al trabajo, regresas, te vas a dormir. Todo eso lo pone en tela de juicio y esa es una de las cosas más importantes, cuestionar todo”.

Matrix: Resurrecciones fue dirigida y escrita por Lana Wachowski. La cinta tiene además en su elenco a Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris y Priyanka Chopra.