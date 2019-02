Toluca, México.- Los Oscar 2019, están sorprendiendo en cada categoría, y en esta ocasión la aparición de Melissa McCarthy en un estrafalario vestido de conejo llamó la atención de todos.

Foto: AFP

Melissa McCarthy and Brian Tyree Henry announce the award for Best Costume Design in some costumes of their own. #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/SPkT92WlSw — ABC News (@ABC) 25 de febrero de 2019

En su deslumbrante vestido y acompañada de un títere, presentó el premio a Mejor Diseño de Vestuario, en la que diseñadora Ruth E. Carter de Black Panther, se coronó con la estatuilla; a segunda de la noche para la película de superhéroes.

Foto: AFP

¡Wakanda por siempre!