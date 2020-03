Merecemos ser representadas: Maya Zapata

Rumbo al 8 de marzo, conversamos con mujeres de distintos campos del entretenimiento acerca de los retos que enfrentan profesionalmente. Hoy, Maya Zapata, actriz y productora con 35 años de carrera, protagonista de cintas como Casi Divas y Bordertown, protagonizó la serie de Telemundo El Secreto de Selena.

¿Qué significa ser mujer en tu ámbito profesional?

México tiene una gran cantidad de actrices diversas y talentosas. Me atrevería a decir, desde mi experiencia como actriz y productora, que superan en talento a los actores. Tal vez porque para nosotras la exigencia es mayor. Nosotras no tenemos una oferta de personajes numerosos y ya no digamos complejos e interesantes. Los personajes femeninos, todavía hoy, se desarrollan alrededor de personajes masculinos. Sus principales intereses son la búsqueda del amor, la familia o los hijos. Usamos menos ropa que los hombres y la exigencia de belleza es mayor. El color de piel limita considerablemente la oferta laboral y ya ni hablar de los personajes protagónicos de películas comerciales que están reservados para las mujeres blancas. Lo mismo sucede con mujeres de tallas grandes o edades maduras. En nuestra industria la mujer que quiere triunfar debe ser joven, blanca y bella. Pero el problema va más allá de las actrices. Este mensaje se replica y se reproduce al infinito allá afuera. Si no entras dentro de ese estereotipo, no tienes oportunidad de triunfar. Nuestra industria fomenta los techos de cristal, esos que no son fáciles de ver pero que se viven con contundencia.

¿En algún momento te has sentido discriminada por ser mujer dentro de tu trabajo?

Ser discriminada por ser mujer lo vivo más como colectivo que de manera personal. Pues quien ha intentado callarme, no lo ha conseguido. Quien me ha cerrado una puerta, me ha llenado del coraje para abrir otras. Yo, hoy puedo hablar desde el privilegio, y aunque cada pedacito de ese privilegio me ha costado más caro que a mis pares de pantalones más claros, tengo una carrera de la que me siento muy orgullosa. Cada obstáculo lo he vencido. Sé que soy el testimonio de que sí se puede, pero también sé que hay muchas que no creen tener oportunidad de lograrlo. El feminismo no sólo contempla la desigualdad de género, sino también otros factores determinantes como el color de piel que aunada a la pobreza conlleva a la falta de oportunidad de las mujeres cuyas voces no son escuchadas.

¿Ha cambiado algo en favor de la equidad?, ¿cómo lo percibes?

Las cosas están cambiando, sí. Pero aún no podemos cantar victoria. Nuestra industria tiene el poder de inspirar, transformar y promover cambios profundos en la sociedad. Pero también tiene el poder de deformar y perpetuar conceptos que fomentan el racismo, el clasismo y la discriminación en sus diversas formas.

Hoy este tema es parte de la conversación en la industria y se han abierto más espacios para nosotras. Por el momento las mujeres más privilegiadas somos las que ocupamos esos lugares. Pero hay que seguir luchando. Se necesita más espacio para todos. No va a cambiar de la noche a la mañana, pero cambiará más rápido si reconocemos los obstáculos que nos ponen y ponemos a otros.

¿Quiénes han sido las mujeres referentes en su ámbito como inspiración?

Alexandria Ocasio-Cortez, Viola Davis, Oprah Winfrey, Lupita Nyongo, Roxane Gay, Jameela Jamil, Reese Witherspoon.

¿Qué propuesta tienes para abrir caminos hacia la equidad de género en tu ambiente profesional?

Creemos conciencia sobre la falta de representación que refleja nuestra industria. Somos muchos tipos de mujeres. Todas merecemos ser representadas. Que haya más mujeres y más diversas escribiendo historias sobre nosotras. Que las que vivimos nuestra industria desde el privilegio, creemos puentes para todas. Que el México de la televisión y el cine deje de ser blanco. El color de México es multicolor.