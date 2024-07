Al estilo One Direction, Metallica pudo presentarse en los Premios Telehit, ¿por qué no ocurrió? 

En 2015, Telehit hizo historia. Cada año, el canal de música otorgaba premios que reconocían el talento de los artistas en distintas categorías, además de que en el evento había presentaciones musicales y en 2015 cerraron la premiación con el último concierto de One Direction, antes de su separación como banda.

Ante la popularidad del canal que en ese entonces competía con MTV, el exproductor de Telehit, Memo del Bosque, reveló que One Direction los buscó para ofrecer su último concierto como banda en la premiación para despedirse de todos sus fans en México, a lo que él con gusto aceptó.

Sin embargo, One Direction no fue la única banda que decidió presentarse en los Premios Telehit, a la lista se suma Metallica, quienes también pudieron hacer historia en el Foro Sol, pero no sucedió.

Celebridades Regalazo de One Direction en la fiesta de Telehit

¿Por qué Metallica no se presentó en los Premios Telehit?

Tras el éxito que tuvo la despedida de One Direction en los Premios Telehit, sumado a que Memo del Bosque recibió felicitaciones por la producción y no tuvo quejas de la exboyband, el canal ganó más popularidad y respeto. Por ello, en 2016 Metallica se ofreció a participar en la premiación.

Terminamos One Direction y para el año que entra me dicen: Metallica quiere estar. Memo del Bosque.

Pese a que Metallica pudo haber hecho historia al igual que la presentación de One Direction, Memo del Bosque detalló que por “un rollo político y directivo” la banda no logró ofrecer un concierto en los Premios Telehit.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telehit Música (@telehit_musica)

Yo les dije tenemos ya a Metallica, pero se cayó por cosas que ya no me acuerdo exactamente. Memo del Bosque.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Sumado a ello, Claudio Rodríguez, exconductor de Telehit, explicó que otras de las razones que pudo influir en que no se presentara Metallica en México posiblemente fue la mala relación que tienen los integrantes de la banda.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music