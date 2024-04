Megadeth “aplasta” la Arena Ciudad de México

“¡México!”, anunciaba una voz gutural, justo después de que las luces de la sala se apagaron. Los 20 mil fans de Megadeth presentes en la Arena Ciudad de México estaban listos para escucharlos “aplastar” el mundo esta noche, con su “Crush The World Tour”.

Mientras gotas de cerveza y vasos de cartón volaban por los aires, el escenario se iluminó paulatinamente, dejando ver a Dave Mustaine, Dirk Verbeuren, James LoMenzo y Teemu Mäntysaari (su integrante más reciente) arrancar su concierto con “The sick, the dying… and the dead!”.

El escenario permanecía iluminado con juegos de luces que cambiaban al ritmo de la música, mientras la agrupación continuaba con “Dread and the Fugitive Mind” y “Sick O’ My Teeth”, recordando viejos tiempos del disco “Countdown to Extinction” de 1992.

Entre la multitud se observaban manos al aire haciendo la señal del rock, y cabelleras que se agitaban rápidamente. Algunos de sus seguidores escogieron sus mejores atuendos para acudir a esta cita, con sus caras pintadas de blanco con negro, y playeras conmemorativas de sus horas anteriores.

Dave Mustaine vocalista de Megadeth en la Arena Ciudad de México / Foto: Omar Flores / El Sol de México

Dave estaba completamente inmerso en la música, cantando y tocando su guitarra sin parar. Su expresión era difícil de ver, pues sus rubios y rizados cabellos cubrían su rostro casi por completo.

Ahora tocaba turno a los álbumes “Rust in peace” (1990), “Last action hero” (1993) y “Cryptic writings” (1997), con “Hangar 18”, “Angry again” y “She-wolf”.

“¡Buenas noches!”, exclamó finalmente Dave, tras casi media hora de haber iniciado el show, antes de continuar con “This Was My Life”. “Los amo pinches rucos”, gritaba un fan entre la multitud.

En la parte de atrás se observaba a Dirk en la batería, quien se entregaba al grado que los mechones de su cabello se movían por los aires como si se encontrara en un anuncio de shampoo.

La melancolía y el metal se encontraron al sonar “Trust”, y al terminar Mustaine aprovechó para recorrer el escenario y mandar besos a la gente. “Muchísimas gracias, chicos. La siguiente canción que vamos a cantarles tiene que ver con el clima, espero que canten conmigo”, dijo antes de interpretar “Tornado of Souls”.

Un aplauso resonó cuando llegó “A Tout Le Monde”, tema de 1994, que incluso fue vetado de MTV en aquella época, pues se creía que hablaba sobre un suicidio. Sin embargo, según Dave aclaró en una entrevista años más tarde, la letra está inspirada en la muerte de su madre, de quién no se pudo despedir cuando murió.

“Ustedes cantan muy bien”, expresó el también exintegrante de Metallica, quién aprovechó la pausa para acomodarse el cabello y refrescarse un poco. “We’ll be back”, uno de sus temas más recientes perteneciente al álbum “The sick, the dying… and the dead!” (2022), sonó a continuación.

Su mayor éxito, “Symphony of Destruction” (1992, ha aparecido en videojuegos como Rock Band y Guitar Hero), siguió con el repertorio, y como ya es tradición en sus conciertos, la gente los acompañaba al grito de “Megadeth, Megadeth”.

Su público mantuvo su energía hasta el final, y no se sentaron hasta que terminó la última canción, e incluso una mujer ubicada a la mitad del área de gradas ondeaba una bandera de México.

“¡Ciudad de México!...”, gritó Dave, pero la última parte de su frase no logró escucharse debido al ruido que había en el lugar. “Peace sells” y “Holly wars” culminaron con el concierto, tras poco más de una hora.