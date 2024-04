Disco inédito de Johnny Cash, “Songwriter”, saldrá a la luz

El emblemático Johnny Cash tiene una gran noticia para sus fans, pues se dio a conocer un disco inédito el cual fue grabado en 1993 de acuerdo con la disquera, por ahora dicho material se encuentra en preventa.

Universal Music anunció material inédito de Johnny Cash, el cual, de acuerdo con dicha disquera, la estrella del country grabó un álbum de canciones escritas por él mismo en 1993. La razón por la que el disco salió hasta ahora se debe a que éste se quedó sin editar cuando firmó con American Recordings.

Dicho proyecto quedó entre polvo por 30 largos años, ahora, el álbum fue nombrado como "Songwriter" y contiene 11 canciones de Cash, las cuales han sido actualizadas por su hijo John Carter y el productor David Ferguson.

Doble Vía ¿Misas con música de Taylor Swift? Iglesia alemana atrae a jóvenes con su propuesta

Puedes obtener dicho álbum ya sea en CD o LP, con una variación de precios que va desde:

El material exclusivo contiene un vinilo color ahumado más una litografía por $852 pesos

El vinilo lo puedes encontrar en $511 pesos

El CD lo puedes encontrar en $238 pesos

'Songwriter' también estará disponible en "streaming" y descarga, donde podrás escuchar los siguientes temas:

Cara A

1. Hello Out There

2. Spotlight

3. Drive On

4. I Love You Tonite

5. Have You Ever Been To Little Rock?



Cara B



1. Well Alright

2. She Sang Sweet Baby James

3. Poor Valley Girl

4. Soldier Boy

5. Sing It Pretty Sue

6. Like A Soldier

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Johnny Cash (@johnnycash)

¿En dónde se puede escuchar a Johnny Cash?

Puedes escuchar el resto de la discografía de Johnny Cash en distintas plataformas de música como Spotify, Apple Music, Deezar y Amazon Music. No obstante, aún no se ha aclarado cuándo estará disponible en dichas plataformas "Songwriter", incluso no se ha confirmado si estará.

En dichas plataformas de streaming podrás escuchar temas como "So doggone lonesome", "Hurt", "Folsom Prison Blues", "The Men Comes Around", entre otros grandes éxitos.

Cabe mencionar que el canal de Youtube de Johnny Cash ofreció una pequeña prueba de Well Alright.