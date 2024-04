Tigres del Norte, un éxito en Londres: incluso sus fans invaden el escenario

Es sabido que los Tigres del Norte han trascendido más allá de las fronteras mexicanas, pues en Estados Unidos son bastante populares, no obstante, en algo que ha sorprendido a más de uno, tras una presentación Reino Unido, los fans se desbordaron e incluso invadieron el escenario.

Los Tigres del Norte están probando nuevos aires y ahora tratan de "conquistar" Europa, pues recientemente anunciaron una gira en dicho continente y ya se han presentado en distintas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Bilbao, entre otras.

El pasado 14 de abril fue el turno de Londres, Inglaterra, lugar en el que nunca se había se presentado la banda norteña. Para sorpresa de muchos, el concierto fue un éxito y los fans se emocionaron a tal punto que invadieron el escenario para acercarse a los Tigres del Norte.

En los videos que circulan en redes sociales se puede ver un inmueble completamente lleno y con un ambiente bastante mexicano, incluso los Tigres del Norte estuvieron acompañados de mariachis y de bailarines que salieron con trajes clásicos mexicanos y con banderas latinoamericanas.

#Mariachi #londres #norteño #music #concert #corridos @mestizomexicanfolklore Gracias por la #invitacion #bailar con @lostigresdelnorte #losjefesdejefes #LosTigresDelNorte junto a nuestros #amigos #ElMexicano .. #london #mexico @martinsilvapineda @Eli Folklore @Mireya @Hortensia Celis ♬ original sound - Mestizo Mexican Folklore Group

El ambiente entre los fans fue tal que se desbordó la emoción y algunos comenzaron a invadir el escenario para cantar y tomarse una foto con los integrantes de los Tigres del Norte.

#VIRAL 🤠🎶 Por primera vez en 55 años de carrera, los Tigres del Norte se presentaron en Londres, #Inglaterra; el público enloqueció y terminaron invadiendo el escenario. pic.twitter.com/itl2hyWIc7 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) April 16, 2024

Algo llamativo previo al concierto de los Tigres del Norte en Londres, es que la banda británica de rock, The Hives, invitó a ingleses y a mexicanos radicados en Inglaterra a asistir al concierto de los norteños.

You may have seen this. These guys are Los Tigres Del Norte and through some weird twist in the cosmos they have a show in London the day after our show in the same venue! Go check it out if you’re in London Town on Sunday 14th. 🇲🇽 pic.twitter.com/NJfcUcDrbH — The Hives (@TheHives) April 12, 2024

Cabe mencionar que The Hives es una banda que suele visitar constantemente México, por lo que está familiarizado tanto con los fans mexicanos como de su música.

Finalmente, tras culminar su gira europea, los Tigres del Norte ahora se dirigen a Estados Unidos para iniciar una gira de 4 conciertos en distintos estados del país vecino.