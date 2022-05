Mexicana Teresa Ruiz estrena cinta con Mel Gibson

Teresa Ruiz no es una mujer que acuda todos los domingos a la iglesia, sin embargo, sí cree en Dios; en un ser omnipotente que la ha acompañado a lo largo de su vida y que, cuenta, ha sentido su presencia en los momentos más felices, así como en los más complicados.

“He conocido a Dios a través de muchas experiencias no solamente en la iglesia sino en mi vida, en mi caminar, sigo conociendo el poder de la creación hasta ahorita”, afirmó la actriz en entrevista con El Sol de México.

De hecho, esa fe la ha llevado a lograr grandes metas. Ruiz es originaria de Oaxaca, sus abuelos eran maestros rurales, mientras que el resto de su familia se dedicaba a hacer mezcal y venderlo en la región.

Desde niña, su máximo sueño era ser una actriz internacional, pero en el entorno en el que se desarrolló no era tan viable que esa meta la pudiera alcanzar.

“Yo no vengo de ninguna familia de actores, (donde nací) no había una noción de que yo iba a poder ser actriz o trabajar en el nivel que estoy trabajando.

“Creo que en los momentos en los que yo he pensado que esta vocación no va a ser para mí o que me he sentido con el corazón más roto, siempre ha llegado algo que me inspira a continuar y esos pequeños milagros son los que han ido construyendo mi vida”, expresó.

La fe, así como la seguridad en sí misma, la creencia de que es capaz de conquistar todos sus objetivos, es lo que la ha acompañado desde hace 16 años que comenzó su carrera con la película Bienvenido paisano.

Poco a poco, su camino se ha ido forjando y, su ambición la ha posicionado en grandes producciones como La casa de las flores (2019), Aquí en la tierra (2018) y Narcos: México (2020) donde interpretó a Isabella Bautista, una poderosa narcotraficante.

“No sólo es creer que vas a ser un actor profesional o vas a tener algún tipo de éxito, sino que tienes que creer para encontrar una educación, es creer para tratar de mantenerte bien, la fe siempre es algo que te lleva, lo que hace que continúes buscando para que en el momento en que llegue esa oportunidad estés muy listo.

“La alegría es un componente de la fe que te ayuda a lograr lo que quieras, para mí, la fe y la vocación es lo que te mantiene en el presente y el que te abre camino para nuevas oportunidades”, aseguró.

El milagro del padre Stu

Ruiz siempre ha sido agradecida con lo que tiene y, así como le han llegado ofertas importantes laborales, también suceden milagros que la estremecen en lo personal.

Ejemplo de ello fue la cinta El milagro del padre Stu, en el que da vida a Carmen, una mexicana que vive en Los Ángeles y que enseña en una iglesia la palabra de Dios.

Durante su visita a un supermercado, Carmen conoce a Stuart Long (Mark Wahlberg), un hombre que buscaba encontrar la razón de su existencia, tas la muerte de su hermano.

Stu comenzó siendo un boxeador, debido a un problema de salud, tuvo que alejarse del ring y enfocó su atención en la actuación. Quiso ser actor de Hollywood cuando encontró en Carmen una luz, eso lo llevó a identificar su verdadera pasión: ser sacerdote.

“Estamos en una época donde el cine y las series abordan mucha acción, mucho contenido que shockea, para mí lo más bonito fue recordar que las historias que más nos tocan son las de seres humanos y aquellas que recae el peso en los actores. El aprendizaje es querer seguir haciendo ese tipo de contenidos y ese tipo de películas”, contó.

La vida de Stu no fue fácil, su mala conducta fue castigada por policías en diversas ocasiones; incluso, durante un viaje en moto se accidentó, al grado de casi morir. Cuando creía que ya lo tenía todo, volvió a enfrentarse a una gran prueba, la detección de una enfermedad incurable y que lo obligó a estar postrado en una silla, con poca movilidad muscular.

Carmen, no sólo funge como la salvadora de Stu en diferentes momentos, sino también del padre del protagonista, Bill (Mel Gibson)

“Yo creé mi personaje para que tuviera una fe, una vocación tan grande que pudiera afectar esa cadena de personajes y que, al final del día, pudiera tener ese impacto de inspiración también en la audiencia”, sostuvo.

El filme es dirigido por Rosalind Ross y producido por Wahlberg; ya se encuentra disponible en cines comerciales.