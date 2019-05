Moby cancela presentación de su libro tras polémica "amorosa" con Natalie Portman

El músico estadounidense Moby canceló el miércoles la gira de promoción de su libro después de tergiversar las características de un encuentro que tuvo con la actriz Natalie Portman hace casi dos décadas.

Un mensaje en su sitio web dijo que Moby cancelaba "todas las apariciones públicas en el futuro próximo". Esto fue publicado tres días antes de que comenzara la parte británica de una gira para promocionar sus memorias "Then It Fell Apart".

El artista de música electrónica quedó atrapado en una controversia la semana pasada, después de afirmar en el libro que Portman coqueteó con él y lo invitó a salir en 2001, cuando ella era una estrella en ascenso.

La actriz ganadora del Oscar por "El Cisne Negro" dijo la semana pasada a la revista Harper's Bazaar que le sorprendió escucharlo describir eso como una cita.

Portman calificó su comportamiento en ese momento como inapropiado y agregó: "Lo que recuerdo es a un hombre mucho mayor que yo que se portaba de manera perturbadora conmigo cuando acababa de graduarme de la escuela secundaria".

"Dijo que yo tenía 20. Pero definitivamente no los tenía. Era una adolescente. Acababa de cumplir 18 años. Que use esa historia para vender su libro es muy perturbador para mí", agregó Portman, de 37 años.

Moby se disculpó con la actriz, diciendo en una publicación de Instagram esta semana que "acepto que dada la dinámica de nuestra diferencia de edad de casi 14 años, yo debí haber actuado de manera más responsable y respetuosa cuando Natalie y yo nos conocimos por primera vez hace casi 20 años".

"Me voy a alejar por un tiempo", dijo el cantante de 53 años en una publicación el martes. "Pero antes de hacerlo quiero disculparme de nuevo y decir claramente que todo esto ha sido mi culpa".

Representantes de Portman, quien defiende el movimiento Time's Up contra el acoso sexual, declinaron hacer más comentarios.