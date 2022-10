Monotonía: Los mensajes ocultos sobre Piqué que los fans encontraron en canción de Shakira

Luego de una larga espera, se estrenó la nueva canción de Shakira, Monotonía, la cual era muy esperada por los fanáticos, pues este era el sencillo más reciente después de su ruptura con el futbolista español, Gerard Piqué.

El tema fue grabado en compañía del cantante puertorriqueño Ozuna y el vídeo musical se presume fue rodado en Manresa (Barcelona), el cual ha alcanzado las 10 millones de reproducciones en YouTube.

El video, en donde Shakira no dejo tiempo para las interpretaciones, dejo en claro ciertos mensajes que los fanáticos de la colombiana pudieron relacionar con su expareja como pequeños mensajes.

¿Hombre misterioso es Gerard Piqué?

Entre los escenarios que se presentan en el video, el primero sucede en un supermercado en el que un misterioso hombre, al cual no se le puede ver el rostro, dispara a Shakira directamente al corazón con una bazuca.

Este hombre sin rostro, el cual viste una sudadera blanca con capucha y pantalón gris, resulta que viste de manera muy similar al futbolista en otro videoclip de la cantante colombiana del 2017, específicamente en el tema "Me enamore".

Me Enamore 2017#Monotonia 2022#Shakira pic.twitter.com/sDBlPHdCv0 — P.O.P🤫 (@Mr_Piotrek) October 20, 2022

A pesar de que esta puede ser una simple coincidencia, los usuarios aseguraron que este es un fuerte dado a Piqué, el cual sale en el video del 2017 junto a la cantante, pero en el videoclip de Monotonía, sale el mismo hombre destrozando el corazón de Shakira.

¿La letra de Monotonía es contra Piqué?

Si bien, la colombiana no ha confirmado nada sobre esta nueva canción, muchas de las frases parece hacer referencia a su ruptura con Piqué.

"Siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. No fue culpa tuya, ni fue culpa mi. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos".

"Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble, se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario", sus palabras de despedida nos hacen pensar justo en la separación que tuvo con el español.

😭 Solo 2 palabras... pinché Pique pic.twitter.com/CzOXkqlxE4 — Tany 💫 (@TanyRH03) October 20, 2022

Durante el video, después de que el hombre sin rostro destruye a Shakira, esta recupera su corazón con el que se pasea por las calles, donde es pisoteado y maltratado hasta que se reencuentra con Ozuna, que está en un banco rodeado de cajas de seguridad.

Una de ellas, reservada para Shakira, quien finalmente decide guardar su corazón bajo llave y tras cerrar el candado, se despide con una ligera sonrisa mostrando en su mano la dichosa llave.

Así reaccionaron los fanáticos a la Monotonía de Shakira

Luego de que la colombiana lanzara su canción a todo el mundo, esta comenzó a causar las lágrimas entre los fanáticos y así reaccionaron.