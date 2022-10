Siempre buscando protagonismo: Shakira estrena Monotonía; ¿canción dedicada a Piqué?

Y la espera terminó, finalmente Shakira lanzó su nuevo tema "Monotonía" en colaboración con Ozuna, un tema que fue muy esperado por su fanáticos.

Tanta expectativa se dio por su ruptura con Gerard Piqué, pues previamente había estrenado otro sencillo que al darse a conocer su separación, la letra de la canción "Te felicito" cobró sentido debido a las frases que hablaban de un engaño y desamor.

La letra del tema se confirmó luego de que ser supiera que el futbolista sí había engañado a la colombiana con una mujer mucho joven que con el tiempo fue identificada como Clara Chía Martí.

Ahora con Monotonía, la gente esperaba con ansia escuchar lo que la artista tenía que decir y sobre todo, si iba dedicada al padre de sus hijos.

"Siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. No fue culpa tuya, ni fue culpa mí. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo", son algunas de las frases que muestran el dolor y desamor por el que está pasando la intérprete.

"Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario", sus palabras de despedida nos hacen pensar justo en la separación que tuvo con el español.

La canción vino acompañada de un video, donde la artista se encuentra con Ozuna en un supermercado y como reflejo de lo que fuera una depresión, Shakira se pasea con tristeza comiendo cual botana se encuentra para luego ser atacada por una bazuca que le deja un hoyo en el pecho y su corazón en el suelo.

La colombiana encuentra su corazón con el que se pasea por las calles, donde es pisoteado y maltratado hasta que Ozuna le da una caja donde ella decide guardarlo, una imagen que podría ser el símbolo de que por el momento, la cantante se encargará de sanar emocionalmente para cuando se sienta lista y pueda darse otra oportunidad en el amor.

El pleito entre Shakira y Piqué

Cabe recordar, que la Shakira Y Piqué se encuentran en medio de una batalla legal por la custodia de sus dos hijos que tuvieron durante su relación que duró 12 años.

Se dice que han sido muchas pláticas que han tenido por la custodia pues la artista quiere vivir con ellos en Miami, por lo que se habría ofrecido pagar su manutención con tal de que el futbolista cediera ante el acuerdo.

Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a una resolución oficial, mientras tanto, la colombiana a aprovechado su ruptura para promocionar sus nuevos temas y alistar el lanzamiento de su nuevo álbum el cual todavía no tiene fecha de estreno.

Además, otorgó su primera entrevista a la revista ELLE luego de terminar con el español, donde reveló que para ella escribir música era como ir al psiquiatra, "solo que más barato" y que eso siempre le ayudaba a sanar.

En medio de rumores sobre una infidelidad de Piqué, finalmente en junio pasado que las celebridades decidieron anunciar su separación mediante un breve comunicado, donde pidieron respeto para ellos y sus hijos al atravesar por ese difícil momento.