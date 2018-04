Montserrat Oliver afirma que sola se ganó su lugar en Reto 4 elementos

La conductora y modelo Monserrat Oliver asegura que en la actualidad se vive un momento de empoderamiento femenino, en donde se le ha dado mayor lugar a las mujeres en producciones de programas televisivos que años atrás sólo eran conducidos por hombres.



Monserrat señala que ha sido su trayectoria y su trabajo la que la ha hecho llevar el peso de distintos proyectos televisivos, entre ellos Reto 4 elementos, el programa de competicia deportiva que actualmente conduce.

“La verdad es que me lo he ganado, son muchos años en lo que he demostrado de lo que soy capaz. Estoy muy contenta de que se me haya tomado en cuenta para este programa”.

La oriunda de Monterrey, Nuevo León, inició su carrera como modelo y con el tiempo se fue ganando un lugar dentro de la televisión participando con pequeños papeles en telenovelas como Rosa Salvaje y Ramona.

Se ha desarrollado en distintas ramas de la televisión, desde 2002, ha formado parte del equipo de conductores de Televisa Deportes que hace la cobertura de Mundiales de Furbol y Juegos Olímpicos. También incursionó como productora del programa Las hijas de la madre tierra, programa que condujo por más de siete años de la mano de la actriz Yolanda Andrade.

La actriz, quien acaba de estrenar un nuevo programa con su colega y amiga, aseguró que “el mantenernos juntas siempre nos ha fortalecido”, en relación a los cambios que en meses reciente se realizaron en el canal de televisión U (antes Unicable) en donde terminaron las grabaciones de Mojoe, después de una década al aire.