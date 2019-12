Muere Gershon Kingsley, precursor de la música electrónica

Gershon Kingsley, considerado precursor de la música electrónica y creador del exitoso tema de 1969 "Popcorn", murió a los 97 años en Nueva York.

A través de Twitter, la familia de Kingsley dio la noticia, sin revelar la causa del fallecimiento.

"Nos entristece compartir que el pionero sintetista y legendario compositor Gershon Kingsley fallecido", tuiteó la Fundación Moog.

"Nuestro amor, respeto y condolencias están con su familia y seres queridos. Se le extrañará profundamente".

Kingsley, de origen alemán, grabó junto a su compañero Jean-Jacques Perry el influyente álbum de 1966 "The In Sound From Way Out".

Co-escribieron en 1967 "Baroque Hoedown", convirtiéndose en un elemento básico como la banda sonora del desfile eléctrico de la calle principal de Disneyland. Perrey murió en noviembre de 2016.

El éxito para Gershon llegó en 1972, cuando la banda de covers instrumentales, Hot Butter, versionó "Popcorn", que de inmediato encabezó las listas de popularidad de Billboard.

El tema es considerado el primer éxito mundial de la música electrónica, que utiliza un sintetizador moog.

"Popcorn" ha sido tributada por bandas y artistas como Muse, y el francés Jean Michel Jarre.

Kingsley también trabajó para el teatro en obras de Broadway como "The Entertainer" y "La Plume de Ma Tante".





Con información de Rolling Stone