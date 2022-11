My Chemical Romance lo entrega todo en el Corona Capital

Con el esperado regreso de My Chemical Romance, tras casi 15 años de ausencia en México, cerró el primero de tres días del Corona Capital, que reunió a 85 mil asistentes en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Temas como "The foundations of decay" (su más reciente éxito), "I'm not ok" y "The ghost of you", confirmaron la primera parte del repertorio de poco más de una hora que la agrupación ofreció en el escenario principal.

"México levanten sus manos, muevan las de arriba a abajo", expresó el vocalista, Gerard Way, quien desde el principio se entregó a su público. "Hoy cerramos nuestras presentaciones en América, nos sentimos honrados de tocar para ustedes esta noche".

Como si el escenario hubiera sido diseñado para ellos, las pantallas parecían complementar las réplicas de los monumentos se la CDMX que decoraban los costados, pues mostraban una ciudad parcialmente en ruinas, que se iluminaba en cada canción.

En cuanto hits como "Teenagers", "Helena" y "Thank you for the venom" sonaron, los vasos de cerveza comenzaron a volar por los aires, y todo el público comenzó a saltar y cantar con todas sus fuerzas.

Gerard se emocionó de más cuando entonó "Mama", pues la energía que le brindó su audiencia loninapiro para ofrecer la que aseguró fue su mejor interpretación de ese tema. "Se lo merecen, definitivamente nunca la había cantado así. Muchas gracias", dijo, mientras aplaudía.

Gerard agradeció a sus compañeros de agrupaciones, con quienes se dijo orgulloso de haber compartido todos estos años.

El show siguió con los éxitos "Welcome to the black parade", "Famous last words", "Sleep", con las cuales la agrupación parecía despedirse del Corona Capital. Finalmente, volvieron para cantar "Kids from yesterday", concluyendo así el line-up del primer día.

Preocupados por sus fans

Minutos antes del evento el equipo de My Chemical Romance colocó una mensaje en las pantallas, dónde hacían un llamado al público para ser solidarios con los demás, y apoyarse en caso de una emergencia.

"Cuidémonos a nosotros mismos. Si alguien se cae ayudemos a levantarlo", se leía en parte del texto. Incluso a la mitad de la presentación, un miembro de su equipo salió a verificar que todo se encontrara en orden.

Más música el fin de semana

Los próximos sábado y domingo el Corona Capital continúa con sus actividades, contando con la presencia de artistas como Artic Monkeys, Miley Cyrus, Liam Gallagher, Paramore, The 1975, Yeah Yeah Yeahs y Foals.

Las puertas se abren a partir de las 14:00 horas, el acceso es por la puerta 7, y por la número 15 para quienes requieran estacionamiento.