Natalia Téllez, lista para lanzarse de escritora

Natalia Téllez se dice lista para lanzarse de escritora de contenidos para televisión enfocados al sector femenino con problemáticas de interés común, al tiempo que anuncia su regreso a la pantalla chica con un programa de concursos dominical dirigido a las familias mexicanas.

“Por ahora estoy inmersa en la industria cinematográfica que es una rama en la que aún me siento novata, pero estoy con las ansías de aprender y hacer carrera; aunque por otro lado, estoy desarrollando mi creatividad en hacer contenido propio para la televisión es un reto que espero superar”.

En la que es su tercera cinta, Instrucciones a Su, la conductora encarna a Ana, una nueva amiga de Su, que es nutrióloga y tiene empatía con la protagonista al sacarla del hoyo anímico que se encuentra luego de que Su terminó con su novio, con quien ya tenía planes de boda con toda la organización concluida.

Téllez reiteró su sueño de convertirse en escritora de libretos para programas de televisión, porque “nunca dejaré de intentar colocar contenidos que yo elija, que a mí me interesen y ponerlos en cualquier plataforma en caso que no se concrete la pantalla chica”.

Natalia es actual co-conductora de Netas Divinas quien reconoció que haber dejado el programa de revista Hoy no le fue fácil:

“He sido valiente, creo que salir de Hoy fue una decisión muy difícil, es una pantalla gigante. Siento que hay que ser valiente para intentar crecer. El cine, donde estoy ahora con mi tercera cinta, es incierto para mí. No prometo ser la mejor, pero estoy aprendiendo y descubriendo cosas nuevas. Si no hubiera tenido esa ansia, nunca hubiera dejado Telehit. Yo necesito aprender y me pongo donde están los retos”, culminó.