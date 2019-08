Natalia Téllez lista para ¿Quién es la máscara?

Natalia Téllez se dice inquieta por naturaleza, pero aún así deberá de demostrar todas sus cualidades para descubrir junto con el público quién es la personalidad invitada que se encuentra dentro de la botarga en el nuevo programa de Televisa ¿Quién es la máscara?.

Bajo la producción de Miguel Angel Fox, esta nueva emisión contará sólo con 8 programas y se transmitirá todos los domingos a partir del 25 de agosto por el canal Las estrellas.

“Tengo el contacto con las 16 personalidades que guardan su identidad bajo la botarga de algún animal, mi tarea es tratar de reconcoerlos y para ello usaré mi tacto, me recomendaron no hacerlo para no estropear la sorpresa, pero me conozco”, señaló.

La también actriz dice que el programa resaltará la creatividad de los mexicanos, “este concepto es una mezcla de reality y adivinanzas, ya que el programa cuya idea es original es de origen asiático, ellos hacen una forma muy divertida de entretener y México no es la excepción, cada uno de los invitados también deberán de probar ciertas habilidades que los caractericen, ellos son deportistas, actores, actrices, cantantes, standuperos y hasta políticos y deberán hacer lo imposible para mantener guardada su identidad a lo largo del programa, por lo que se permite que su voz sea sometida a un distorsionador para dificultar la tarea del público”, explicó Téllez.

LOS INVESTIGADORES

Yuri, Carlos Rivera, Adrián Uribe y Consuelo Duval son los investigadores que durante el programa cuestionarán al invitado y generarán pistas para ayudar al público.