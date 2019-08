The Crown regresa con nuevo elenco en su tercera temporada

Netflix por fin reveló que la tercera temporada de The Crown, llegará el próximo domingo 17 de noviembre a su plataforma. La serie que es catalogada como la más cara en la historia de Netflix, al tener un costo aproximado de 130 millones de dólares por temporada, nos muestra la vida de la reina Isabel II, desde el momento en que contrae matrimonio, hasta la época presente.

Esta temporada presentará nuevos rostros, ya que la idea es que los actores vayan cambiando cada dos temporadas, para que se refleje el paso del tiempo en los personajes, es por esta razón que Claire Foy, dejará de interpretar a la reina, para ceder el trono a la actriz Olivia Colman, ganadora del Oscar por la película La favorita, en la cual también interpretó a una reina, por lo que tiene experiencia en papeles de este tipo, aún así la actriz se siente nerviosa de interpretar este personaje.

"Es intimidante. Es lo más difícil que he hecho, creo, porque te expones a muchas críticas", dijo la actriz al canal de televisión estadounidense CBS, y no es para menos ya que su antecesora hizo un gran trabajo interpretando a la reina Isabel II, por lo que tendrá que igualar o superar su actuación. “Creo que Claire Foy es absolutamente genial, es muy difícil seguirla, me ha apoyado mucho, dijo que me lo pasaré bien, que todo es alucinante; la logopedia es impecable, tengo mucho miedo porque no quiero ser la que lo arruine todo", comentó Colman a la BBC.

Pero estos no son los únicos cambios que veremos en el reparto, ya que Tobias Menzies, será el nuevo Duque de Edimburgo, personaje que fue interpretado en las dos primeras temporadas por Matt Smith, de la misma manera Helena Bonham Carter sustituirá a Vanessa Kirby, como Margarita, condesa de Snowdon, finalmente, Victoria Hamilton dejará el papel de la Reina Madre, personaje que ahora será interpretado por la actriz Marion Bailey.

Otra de las sorpresas que podremos ver, será la aparición de nuevos personajes como el de, Ana del Reino Unido, interpretado por Erin Doherty y como Camilla Parker tendremos a la actriz Emerald Fennell, lo que quiere decir que en esta temporada veremos a Camilla y al príncipe Carlos, interpetado por Josh O'Connor, se conocieron y enamoraron, para que finalmente ella se comprometiera con Andrew Parker y él con la princesa Diana, a quien seguramente veremos en la cuarta temporada.

Esta nueva temporada continuará donde acabó la segunda, con la reina Isabel teniendo a su cuarto y último hijo, el príncipe Eduardo, y con el inminente nombramiento de un nuevo ministro.

La tercera parte de The Crown, abarcará los acontecimientos que ocurrieron en la vida de la reina entre los años 1964 y 1977, esto teniendo como referencia que las temporadas pasadas abarcaron una década cada una, por lo que esta vez veremos episodios como el periodo de descolonización, el divorcio de la princesa Margarita, el enlace de la princesa Ana y la incorporación del Reino Unido a la Unión Europea.

The crown, se ha convertido en la serie favorita de muchos, razón por la cual ya se ha confirmado una cuarta temporada, en la que podremos ver más a detalle la relación entre el príncipe Carlos y la princesa Diana, quien será interpretada por la actriz Emma Corrin, así como la integración de nuevos personajes como es el caso de Margaret Thatcher, la actriz que llevará sobre sus hombres tan difícil misión será Gillian Anderson.

Si aún no estás inmerso en el universo de The Crown, aún estas a tiempo de ver las dos temporadas pasadas y no dejar pasar la oportunidad de ser parte de una serie que apunta a convertirse en un fenómeno.