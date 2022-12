Netflix reúne a Iñarritu y Del Toro en un especial sobre Bardo

Desde el inicio, Alejandro Gónzalez Iñárritu concibió a su nuevo filme Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades como un viaje entre la realidad y el sueño, ya que, para el cineasta mexicano, los sueños no tienen tiempo.

Así lo explicó durante una charla con su colega Guillermo del Toro, quienes se reunieron para platicar entre acerca del filme de González Iñárritu, protagonizado por Daniel Giménez Cacho, en el especial Bardo. Una conversación, que ya está disponible en la plataforma Netflix.

“Bardo es un paseo por la conciencia, el subconsciente, por las memorias y sueños de Silverio Gama (Giménez), es un personaje que está despertando del matrix, despierta de cosas y está cuestionando todos los attachments (archivos) emocionales, políticos, ideológicos, nacionalistas, territoriales, familiares”, comentó Iñárritu en el avance de la conversación.

Ambos se encuentran sentados en su respectivo sillón, con un librero de fondo. Poco a poco empiezan a deshebrar los elementos que conforman la historia, entre ellos, el tema de la migración, por ejemplo.

“Al encontrarte con el fenómeno de la migración te cuestionas un montón de cosas de origen, de raíz”, dijo Del Toro.

“Los que hemos emigrado y dejado nuestros países más allá del éxito o fracaso de la experiencia o estatus que se tenga, todos compartimos un inexplicable sentimiento de fractura que de alguna forma hace que nos identificamos los unos con los otros, que nos dan pertenencia y poder colectivo.

“Pero cuando te alejas de eso emocionalmente, geográficamente, esa narrativa empieza a desvanecerse un poco y cuando regresas a tu país, la gente espera de ti que tú seas alguien que ya no eres y esa expectativa mutua se colapsa y es divertidísimo porque nuestra vida va entre la estupidez y lo trascendente”, agregó González Iñárritu.

En una de las escenas de la película, Silverio tiene una conversación con su padre, en un baño de un salón de baile. Ahí se hace una reflexión sobre lo que es el éxito, utilizando las mismas frases que el padre del ganador del Oscar por proyectos como Carne y Arena (2017), El Renacido (2015) y Birdman (2014).

“El éxito siempre me ha causado mucha sospecha porque mi padre tuvo una relación muy complicada con el éxito. La frase de mi padre siempre era, al éxito dale una probadita, dale un buche y escúpelo si no te acaba envenenando”, compartió el cineasta.

“El éxito cuando alguien te dice que como puedes definir la riqueza o el éxito de estas cosas que son como espejismos, yo creo que no es tener mucho sino no necesitar nada”, opinó Guillermo del Toro.

Bardo ya está disponible en Netflix, cuenta con las participaciones de Ximena Lamadrid, Griselda Siciliani, Luis Couturier, Andrés Almeida, Francisco Rubio, entre otros.

La cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu, fue escrita por él mismo, en colaboración con Nicolás Giacobone.

“La película es como disolvencia entre un momento a otro, inicias y piensas si es memoria, sueño, el desarmar la historia no empezar por el principio, no seguir con la mitad y no acabar con el final es muy interesante para mí”, sostuvo Del Toro.