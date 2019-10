"Nos deben la verdad sobre José José", Marysol demanda a Sarita

La hija del fallecido Príncipe de la Canción José José, Marysol Sosa, reiteró que demandará a su media hermana Sara Sosa. “Para empezar, nos deben la verdad. Es lo único que peleamos, lo material no nos importa porque nuestro padre en vida a mi hermano y a mí nos dio lo que tenemos”, expresó tras recibir un reconocimiento póstumo a su padre en la Expo Compositores.

“Sabemos que ya fue invalidada la firma que le dio a Sarita en el hospital antes de que se lo llevaran de México y los abogados están estudiando qué procederá”, señaló la cantante.

Agregó que gracias a las grabaciones que se hicieron públicas, se puede constatar que el notario que estuvo presente cuando José José le dio la firma a su media hermana, procedió de forma incorrecta. “Claramente se escucha que no respetó la decisión de mi padre, este señor también lo presionó para que firmara y ya se le está investigando; aquí en México ese papel ya fue invalidado”, explicó.

Sobre el homenaje que se realizará este viernes en la plancha del Zócalo capitalino al Príncipe de la canción, dijo: “sé que a mi padre se le cumplirá uno de sus sueños, que el público que lo siguió por muchos años lo despida en un lugar grande y qué mejor que el Zócalo”.

Confirmó que no ha logrado tener contacto con su media hermana después del sepelio. "No nos ha contestado ni tampoco ha intentado contactarnos" y aunque no tiene cuentas pendientes con su padre, pues se despidió del él "muchas veces en vida", insistió en su deseo de saber "cómo y porqué murió así”.

Previamente, en entrevista por separado, Roberto Cantoral Zucchi reveló que la Sociedad de Autores y Compositores de México que él preside, tiene conocimiento de ocho canciones escritas por José José, "que ya han sido grabadas y las regalías se cobran en Estados Unidos a través de la agencia BMI".

Aseguró que ya tienen contratado un bufete de abogados en Estados Unidos que está reuniendo toda la evidencia "y solo esperamos que nos digan que tenemos que ir para allá", para empezar con el proceso.