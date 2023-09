NPC, el nuevo deseo que seduce en TikTok

En el scroll infinito de Tiktok ha aparecido una nueva tendencia que algunos usuarios consideran sin sentido, pero que para otros significa un posible nuevo fetiche.

Seguro te has encontrado con lives de personas que dicen por horas frases extrañas, que simulan los movimientos de un robot y que reaccionan cada que un usuario le envía un regalo. Esos creadores de contenido se basan en los personajes no jugadores de los videojuegos, mejor conocidos como NPC por sus siglas en inglés, que no se pueden controlar y que solo interactúan con ciertas acciones y frases predeterminadas.

Bajo ese concepto nacieron los streamers NPC, que han abierto el debate entre los consumidores sobre el posible fetichismo que hay detrás y las ganancias en las que resulta para los creadores de contenido.

Entre las streamers más populares por esta tendencia están Natuecoco y PinkyGirl, cuyo contenido está en inglés. Su trabajo es transmitir en vivo para responder según los regalos que los usuarios les envíen.

En México, por cada 15 monedas hay que pagar cinco pesos. Con esas monedas se compran los regalos: los más baratos son de una moneda (30 centavos de peso) e incluyen una rosa, la nota de Tiktok, el cono de helado, un maíz, un rayo o un chile. Entre los más caros están el león por 29 mil 900 monedas, equivalentes a 9 mil 867 pesos o la foca y ballena por 34 mil 500 monedas que equivalen a 11 mil 385 pesos.

Cuando PinkyGirl recibe un cono de helado, el comando de respuesta es decir “Ice cream so good” mientras saca la lengua para lamer ese postre virtual.

Su nombre real es Fedha Sinon, tiene 27 años y ama su trabajo, según ha declarado a distintos medios de Estados Unidos. Ella gana entre dos mil y tres mil dólares por cada live.

“Sé que algunas personas piensan que esto es contenido fetiche, pero no es por eso que comencé. Solo estaba buscando algo nuevo que pudiera hacer en TikTok, e incluso hay reglas en la plataforma sobre qué tan sexual puedes ser. Pero, sinceramente, si la gente quiere considerarlo contenido fetiche, por mi está bien. Sólo dicen eso porque tengo un gran cuerpo y luzco genial, entonces la gente lo considera un fetiche. Me pagan de cualquier manera”, declaró a Business Insider.

Christine Tran, investigadora de la cultura digital, dijo al medio británico The Guardian que estas streamers pueden considerarse “las nietas” de las camgirls. "Son creadores autosexualizados que construyeron sus seguidores combinando la estética de la cultura gamer con la influencia de las cam girl", asegura.

Natuecoco trasladó el cosplay a la red social y recrea a la perfección cada movimiento y sonido de un NPC. En sus streamings sus seguidores también la apoyan con regalos pues han considerado que es una perfecta recreación de algún tipo de IA.

En el contenido hispano surgen otras streamers como MaryShinys LatinaQueenCat y La Explosiva, una cantante creadora del audio viral “me electrocutaste, Pedrito”. Cuando MaryShinys recibe un maíz dice la frase “me como tu maicito” y LatinaQueenCat grita “spicy” cuando recibe un chile.

“Lo que parece raro para alguien no significa que sea raro o tenga una carga negativa sobre esta acción y por eso pueden variar (los fetiches) de persona a persona. Mientras todo sea consensuado no tienen por qué tener una carga negativa o positiva”, cuenta la sexóloga Anel Martínez explica en el canal de Youtube de Vive Sexshop.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Michelle León, psicóloga y educadora sexual, explicó que los fetiches son el deseo o gusto a placer por un objeto inanimado, parte del cuerpo o alguna situación en específico.

“Antes se nombraban perversiones, luego fetiches, actualmente son neosexualidades por expresiones comportamentales de la sexualidad. Según el sexólogo Juan Luis Álvarez- Gayou en 1986 comenzó a nombrar este tipo de comportamientos, a normalizarlos, siempre y cuando sea entre dos o más personas mayores de edad en plenas facultades y que puedan proporcionar su consentimiento, es decir sin estar en estados alterados de conciencia”, dice.

León detalla que hay cuatro tipos básico de fetichismo: partes del cuerpo, características corporales, prendas de vestir y complementos, y objetos, prácticas o situaciones.

En el caso de los streamers NPC consideró que el fetiche se asocia a la ficcifilia, también llamada schediafilia o toonfilia, que es la excitación por personas ficticios, cómicos o dibujos animados.

“Tiene una connotación de sadomasoquismo, dominan al otro a través de interacciones económicas: ‘yo te pago y vas a hacer lo que yo diga’. Es una parte de sumisión y dominio para poder controlarlos, es una dominación digital que a mucha gente le excita porque ya no los ven como seres, sino como un objeto que puedo comprar y manipular”, asegura.