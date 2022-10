Octavio Ocaña: así lo recordaron su familia y amigos a un año de su muerte

El 29 de octubre es un día que siempre quedará marcado para el medio artístico por el asesinato del actor Octavio Ocaña, de quien se cumple un año de su muerte sin que aún se aclaren las circunstancias de cómo perdió la vida.

En esta fecha, su familia y amigos como el comediante Lalo España recordaron el fatal día para “Benito”, su personaje por más de una década en la serie Vecinos.

“Hace un año sonó el teléfono varias veces en la madrugada, no entendía qué estaba pasando; de pronto, a través de un mensaje, nos enteramos de que inexplicablemente mataron a aquel chiquillo con el que compartimos momentos maravillosos. Todo el amor querido Octavio/Benito”, fue el emotivo mensaje del actor a su compañero que lo vio crecer en los foros de Televisa.

Por su parte, Bertha Ocaña, una de las hermanas de Octavio, también recordó el terrible momento.

“Aún no puedo olvidar esa noche del 29 de octubre del 2021 cuando me dijeron que estabas muerto y que yo tenía que ir a reconocerte en ese momento me perdí y tú mejor que nadie sabes lo que me ha costado volverme a encontrar, me duele el alma y es un dolor que no le deseo a nadie y sé que la muerte es algo natural es algo que sucede día con día pero ningún ser humano sabemos cómo aceptarlo así”, refirió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, subrayó que no dejarán de pelear para que se haga justicia sobre el caso, pues la causa de la muerte de Octavio que dio la Fiscalía del Estado de México no ha sido aceptada por su familia.

“Lo que nunca voy aceptar es la manera tan INJUSTA en la que se fue y lo que nunca voy aceptar es que no paguen los que tienen que pagar”, señaló.

En ese mismo tenor se expresó su novia, Nerea González: “Tu papá no se rinde ni se rendirá hasta hacerte justicia, le dolerá tu partida eternamente”.

Además, compartió un video del actor cuando se divirtieron en un paseo que acompañó de una confesión: “Quisiera decirte que todo está bien, pero no es así... aunque este año sí he ido aprendiendo a vivir sin tu presencia, porque vivir sin ti sería imposible ... siempre estás en mis pensamientos”.

El dictamen de la dependencia arrojó que la muerte del actor ocurrió cuando se disparó accidentalmente en la cabeza luego de chocar por hacer caso omiso a la indicación de la Policía de que se detuviera y acelerar la marcha, desatando una persecución; sin embargo, el padre del actor rechazó que Octavio fuera armado y acusa a los elementos policiacos de la muerte de su hijo.

Este sábado, la familia de "Benito" visitó su tumba en el cementerio de Tabasco donde reposan sus restos y también celebrarán una ceremonia religiosa para recordar el primer aniversario luctuoso de Octavio Ocaña.

